1 damlası bile morlukları beyazlatıyor! Gözaltı morluklarına acısız tedavi

Gözaltı morlukları için evde uygulanabilecek birçok tedavi mevcut. Soğuk kompresler, salatalık, patates veya çay gözaltı morluklarını tedavi eden en bilindik yöntemler. Peki, hangisi nasıl kullanılmalı?

BUZ TORBASI VE SALATALIK

Bu uygulama buz torbasıyla yapılabilir. Salatalık dilimleri veya buzdolabındaki soğuk bir şeyi birkaç dakika gözaltı morluklarının üzerine koymak etkili olacaktır.

ALOE VERA JELİ

Aloe vera jeli, cildi nemlendirir ve iyileştirici özellikleri ile bilinir. Gözaltına ince bir tabaka halinde uygulayıp 10 dakika bekletin, ardından söndürün. Bu işlem hacmini artırır ve morlukları hafifletir.

PATATES DİLİMLERİ VEYA SUYU

Patates, cilt rengini açmaya yardımcı olabilecek enzimler ve antioksidanlar içerir. Patates dilimlerini gözlerinize koyun veya patates suyunu pamuk yardımıyla gözaltınıza ekleyin. 15 dakika bekledikten sonra kesilir.

KREMLER

Gözaltı kremleri uzman tavsiyesiyle kullanılabilir. Piyasada morlukların görünümünü azaltmaya yardımcı olan doğal kremler mevcuttur. Ancak uzman tavsiyesi içeren kaliteli kremler kullanmak önemlidir. Aksi takdirde göz hassas bir bölge olduğundan tahrişe neden olabilir.

KAFEİN

Kan damarlarını daraltma özelliğine sahiptir. Kafein, kan damarı duvarı kaslarını doğal olarak sıkılaştırır. Bu, göz altı morluklarını hafifletebilir. Kozmetik şirketleri gözaltındaki koyu halkaları azaltmaya yardımcı olan kremler satmaktadır. Ayrıca, kapalı göz üzerine soğutulmuş çay poşeti ile dinlenme yöntemi de ilerlemeyi yavaşlatabilir.

ÇAY POŞETİ

Soğutulmuş çay poşetlerini göz çevresine uygulamak, gözaltındaki koyu halkalar ve koyu halkalar üzerinde de olumlu bir etki yaratabilir. İçeriğindeki antioksidanlar ve kafein yardımıyla damarlardaki kan akışını hızlandırır, damarları daraltır, cilt altındaki sıvı dengesini azaltır.

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