Mutlu bir çocuk yetiştirmenin 5 etkili yöntemi

Çocuklarınız sizce yeteri kadar mutlu mu? Bu soruya birçok ebeveynin cevabı "Emin değilim." Olabilir. Çünkü artık çocukları mutlu etmek de disiplinli olmak da oldukça zor. Fakat imkânsız değil.

ÇOCUKLARI MUTLU EDEN HAMLELER

Her anne baba çocuğunun mutlu olmasını ister. Fakat şimdilerde mutluluk tanımını yapmak zor. Çünkü ne maddiyat ne de diğer somut şeyler bazen yetmeyebiliyor.

1. Çocuğunuzla fiziksel temas kurun

Çocuk doğduğunda büyükler tarafından "Kucağınıza alışmasın, almayın." denilir. Fakat çocuklarla temas aslında sevginin bir dili. Bebekle temas etmemek onun yalnız ve güvensiz olmasına neden olur. Büyüdükçe çocuklarınızla dans edin ve oynayın. En çok bunu hatırlayacaklardır.

2. Çocuğunuza şarkı söyleyin

Çocuklar anne babalarının mutlu olduğu ses tonunu duymayı severler. Sesinizin nasıl olduğu önemli değil sadece şarkı söyleyin. Çocuğunuzun mırıldandığı şarkılara eşlik edin. Çocuğunuzla bağ kurmanın harika bir yoludur.

3. Bırakın dağınık kalsın

Çocuklar evi dağıttıkça insanın kafasını da dağıtıyor hissiyatına sebep olur. Haklısınız ama buna odaklanırsanız çocukla ilgili en güzel anları kaçırabilirsiniz. 10 yıl sonra dağınıklığı unutacaksınız. Bırakın anı kalsın.

4. Onu dikkate alın

Ne söylerse söylesin saygı duyun, dikkate alın. Kendini ifade etmekten çekinmesini engelleyin. Çocuğunuz sizin yaptıklarınızdan ve söylediklerinizden öğrenir. Bu yüzden söylediklerine değer verin ki o da değer bildiğini görerek konuşsun.

5. Seçimleri onaylayın

Çocuklar büyüyene kadar kendini aramaya devam ederler. Çocuğunuzun yaptığı olumlu seçimleri onaylayın. Bu, yaşadıkları dünyada gezinmeyi öğrenmelerinin yoludur. Bunu sözlerle veya beden dilinizle yapabilirsiniz. Basit bir gülümseme bile seçimlerini onayladığınızı onlara bildirecektir. Çocuğunuzun fikirlerine açık olun ve yeni şeyler denemesine izin verin.

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