Saç dökülmesine İbn-i Sina'nın asırlık önerisi! Saçkıranı bile tedavi ediyor

Modern tıbbın temellerini atan İbn-i Sina saç dökülmesi ve saçtaki kepek sorunlarına bitkilerin yağlarını öneriyor. Kan özellikleri, sinir sistemi ve anatomi gibi birçok alandaki çalışmalarıyla insanlığa şifa olan İbn-i Sina hazırladığı bitki ilaçlarıyla modern tıbbın tohumlarını hazırlamış bir hekim.

İslam'ın Altın Çağı'nda yaşamış bir filozof, hekim, bilim adamı ve matematikçi olan İbn-i Sina el-Kanun fi't Tıbb adlı eserinde saçkıran, saç dökülmesi, saçtaki kepek gibi sorunlara ışık tutuyor. İbn-i Sina'nın saç sorunlarına iyi gelen önerilerden bazıları bugün de kullanılan en popüler saç yağlarında kullanılıyor.

İBN-İ SİNA'NIN SAÇ İÇİN ÖNERDİĞİ YAĞLAR

Çemen otu yağı kepeklenmeye karşı etki gösterir

Mersin ve kostus yağı saç tellerini kuvvetlendirir

Defne yağı saçkıranda kullanılır

SAÇ İÇİN SARIMSAK VE SOĞAN UYGULAMALARI

Saç köklerini ve saçın daha sağlıklı olmasını sağlamak için sarımsak veya soğan suyunun kullanılması önerilmiştir. Bu uygulamalar, saç köklerine doğrudan uygulanabilir ve saç foliküllerinin canlanmasına yardımcı olur.

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