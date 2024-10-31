Saç dökülmesine İbn-i Sina'nın asırlık önerisi! Saçkıranı bile tedavi ediyor
Hastalıkların teşhis ve tedavisinde modern tıbba benzer iyileştirmeler geliştiren İbn-i Sina, saçtaki kepek ve saçkıran gibi sorunlarda doğal yağları öneriyor. Saç dökülmesi, saçtaki kepek gibi sorunlara karşı İbn-i Sina'nın asırlık reçetesi haberimizde…
Modern tıbbın temellerini atan İbn-i Sina saç dökülmesi ve saçtaki kepek sorunlarına bitkilerin yağlarını öneriyor. Kan özellikleri, sinir sistemi ve anatomi gibi birçok alandaki çalışmalarıyla insanlığa şifa olan İbn-i Sina hazırladığı bitki ilaçlarıyla modern tıbbın tohumlarını hazırlamış bir hekim.
İslam'ın Altın Çağı'nda yaşamış bir filozof, hekim, bilim adamı ve matematikçi olan İbn-i Sina el-Kanun fi't Tıbb adlı eserinde saçkıran, saç dökülmesi, saçtaki kepek gibi sorunlara ışık tutuyor. İbn-i Sina'nın saç sorunlarına iyi gelen önerilerden bazıları bugün de kullanılan en popüler saç yağlarında kullanılıyor.
İBN-İ SİNA'NIN SAÇ İÇİN ÖNERDİĞİ YAĞLAR
Çemen otu yağı kepeklenmeye karşı etki gösterir
Mersin ve kostus yağı saç tellerini kuvvetlendirir
Defne yağı saçkıranda kullanılır
SAÇ İÇİN SARIMSAK VE SOĞAN UYGULAMALARI
Saç köklerini ve saçın daha sağlıklı olmasını sağlamak için sarımsak veya soğan suyunun kullanılması önerilmiştir. Bu uygulamalar, saç köklerine doğrudan uygulanabilir ve saç foliküllerinin canlanmasına yardımcı olur.