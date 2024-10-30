Madımak çorbası tarifi! MasterChef'te çorba menüsü: Ezogelin, beyran, bamya...

MasterChef'i izleyenler madımak çorbası tarifini araştırıyor. Madımak çorbası oldukça pratik bir çorba. Sivas, Erzincan, Malatya, Adıyaman ve Siirt gibi şehirlerde yetişen madımak bitkisinden yapılıyor.

MasterChef'te bugünün menüsünü çorbalar oluşturuyor. Yarışmacılar madımak çorbası, beyran çorbası, balkabaklı kestane çorbası, kuru bamya çorbası ve ayak paça çorbası yapacak. En çok merak edilen çorbaların tarif listesini çıkardık.

MADIMAK ÇORBASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Bir demet madımak

1 adet soğan

1 çay bardağı bulgur

1 yemek kaşığı salça

Tereyağı

Pul biber

MADIMAK ÇORBASI (SİVAS) TARİFİ

Madımakları yıkayıp süzün. Minik minik doğrayın.

Yağda soğanı, salçayı kavurun. Ardından madımakları ekleyin. Bir tur kavurun.

Ardından sıcak suyu ilave edin. Karıştırın ve bulguru ekleyin.

Orta ateşte pişirin. Tadına bakın. Pişmeye yakın tuzunu ve baharatını ekleyin. Madımak çorbası hazır. Afiyet olsun.

EZOGELİN ÇORBASI MALZEMELER

1 su bardağı kırmızı mercimek

1 tatlı kaşığı bulgur

1 tatlı kaşığı pirinç

Pul biber ve nane

2 diş sarımsak

1 orta boy soğan

1 yemek kaşığı biber salçası

Bir miktar tuz

1 yemek kaşığı tereyağı

2 litreye yakın sıcak su

EZOGELİN ÇORBASI TARİFİ YAPILIŞI

Ezogelin çorbası için önce soğanlar rendelenir ve sarımsak ezilerek ikisi de tereyağında kavrulur. Soğanlar kavrulunca nane, kırmızı biber ve salça ilave edilerek kavrulur. Ardından mercimek, pirinç, bulgur ve tuz da ekleyerek karıştırılır. Başka bir tarafta kaynamakta olan 2 litreye yakın su ezogelin çorbası üzerine ilave edilir. Düdüklünün kapağı kapatılır. İsteyenler normal tencerede de yapabilir. Afiyet olsun...

EZOGELİN ÇORBASI NE KADAR SÜREDE PİŞER?

Eğer düdüklü tencere kullanırsanız kullandığınız tencereye göre 10-15 dakikada pişer. Normal tencerede ise 40 dakikada çorbanız hazır olur.

BEYRAN İÇİN MALZEMELER

1 kilogram kemikli gerdan

100 gram iç yağı

300 gram pirinç

Pul biber

Tuz

Karabiber

10 diş sarımsak

BEYRAN ÇORBASI TARİFİ

Beyran tarifi için önce etin haşlanması gerekiyor. Eti bir tencerede, yüksek ateşte kaynatın ve bu sırada suyun üzerinde oluşan köpüğü alın.

Kaynayan etin altını kısın ve haşlanıncaya kadar kaynatmaya devam edin.

Başka bir tencerede pirinci haşlayın. Haşlanan pirinçleri metal tabaklara bölüştürün.

Pirinçlerin üzerine et, et suyu, sarımsak, pul biber, damak zevkinize göre tuz, karabiber koyup limon sıkın.

Kaynayıncaya kadar ısıtın ve servise sunun. Beyran hazır. Afiyet olsun...