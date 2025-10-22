ANASAYFA
SON DAKİKA
YAZARLAR
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
MAGAZİN
SİYASET
EKONOMİ
YAŞAM
DÜNYA
KÜLTÜR SANAT
EĞİTİM
TELEVİZYON
CUMARTESİ
SİNEMA
KİTAP
TREND
TARİH
SAĞLIK
MODA

Yalnızca 15 dakikada göbek eriten yöntem: Kadınlar sonuçlara inanamıyor

Karnını düzleştirmek için saatlerce spor yapmaya gerek yok. Uzmanların önerdiği 15 dakikalık “Bölgesel aktivasyon yöntemi” kısa sürede etkili sonuçlar veriyor. Kadınlar evde, ekipmansız şekilde uyguladıkları bu mini rutinin farkını birkaç günde hissettiklerini söylüyor. İşte yalnızca 15 dakikada karın eriten yöntem…

HİLAL ÇAKIR | 22 Ekim 2025 Çarşamba 14:03 | Son Güncelleme:
Yalnızca 15 dakikada göbek eriten yöntem: Kadınlar sonuçlara inanamıyor
ABONE OL

Düz bir karın hayali, çoğu kadının spor motivasyonunun merkezinde yer alıyor. Ancak yoğun tempo ve zaman kısıtı nedeniyle çoğu kişi bu hedefi sürekli erteliyor. Son dönemde sosyal medyada viral olan 15 dakikalık karın aktivasyon tekniği, bu denklemi değiştirmiş durumda.

Fitness eğitmenleri, bu yöntemin sırrının "Uzun süre değil, doğru kas gruplarını kısa sürede aktive etmek" olduğunu söylüyor.

1. YÖNTEMİN TEMELİ: BÖLGESEL KAS AKTİVASYONU

Uzmanlara göre karın bölgesinde yağ yakımını hızlandırmak için yapılan klasik mekikler yeterli değil.

Yeni geliştirilen "15 dakikalık aktivasyon yöntemi", karın kaslarını farklı açılardan çalıştıran plank varyasyonları, düşük tempo crunch'lar ve statik denge hareketleri içeriyor.

2. EVDE, EKİPMANSIZ, ZAMAN KAYBETMEDEN

Programın en dikkat çeken yönü, sadece vücut ağırlığıyla yapılabilmesi.

Hiçbir ekipman gerektirmiyor, sadece mat veya yumuşak bir zemin yeterli.

Rutin genellikle şu şekilde uygulanıyor:

3 dakika ısınma: Diz çekme + hafif plank geçişleri

10 dakika ana rutin: Yavaş dairesel karın egzersizleri, leg raise, mountain climber ve side plank

2 dakika soğuma: Derin nefes egzersizi + karın kaslarını rahatlatma

Uzmanlar bu rutini haftada 4 gün uygulamanın gözle görülür fark yarattığını belirtiyor.

3. KADINLAR DENEDİ, SONUÇLAR GELDİ

Sosyal medyada "15 Dakikalık Karın Challenge" etiketiyle binlerce paylaşım yapıldı.

Kullanıcıların çoğu, birkaç hafta içinde bel çevresinde 2-4 cm arasında incelme yaşadıklarını söylüyor.

4. UZMAN UYARISI: ETKİLİ AMA DENGELİ UYGULAYIN

Uzmanlar, zayıflamak için beslenme ve düzenli uyku kombinasyonunun önemine dikkat çekiyor. Kısa ama yoğun egzersizler, doğru yapılmazsa bel kaslarında zorlanmaya neden olabilir. Bu yüzden bir uzmandan yardım alınabilir.

İbn-i Sina'nın asırlık önerisi: Hem çamaşırları beyazlatıyor hem yaraları iyileştiriyor
Etiketler:
- Popüler Haberler -
Uzmanı uyardı: Akciğerler tehlikede, kanser kapıda! Dumansız diye herkesin elinde ama...
Uzmanı uyardı: Akciğerler tehlikede, kanser kapıda! Dumansız diye herkesin elinde ama...
İbn-i Sina'nın asırlık önerisi: Hem çamaşırları beyazlatıyor hem yaraları iyileştiriyor
İbn-i Sina'nın asırlık önerisi: Hem çamaşırları beyazlatıyor hem yaraları iyileştiriyor
Sıcak mı yoksa soğuk duş mu sağlıklı? Meğer yanlış biliyormuşuz
Sıcak mı yoksa soğuk duş mu sağlıklı? Meğer yanlış biliyormuşuz
Zeka testi: 49'ların arasındaki 94 nerede? Sadece en zekiler görüyor
Zeka testi: 49'ların arasındaki 94 nerede? Sadece en zekiler görüyor
Canan Karatay'dan zekayı açan kahvaltı sırrı! Hafızayı dahi etkiliyor
Canan Karatay'dan zekayı açan kahvaltı sırrı! Hafızayı dahi etkiliyor
Ne alakası var demeyin! Saç düzleştirmek o kanser türünü tetikliyor
Ne alakası var demeyin! Saç düzleştirmek o kanser türünü tetikliyor
Canan Karatay ısrarla tavsiye etti! Folik asit deposu: Kan yapıyor, demiri zirveye çıkarıyor
Canan Karatay ısrarla tavsiye etti! Folik asit deposu: Kan yapıyor, demiri zirveye çıkarıyor
Soğuk havada kaloriferleri açmadan evi ısıtmanın en kolay yolu
Soğuk havada kaloriferleri açmadan evi ısıtmanın en kolay yolu
İcradan yarı fiyatına ev alırken bu detaya dikkat! Bu ayrıntı her şeyi değiştirebilir
İcradan yarı fiyatına ev alırken bu detaya dikkat! Bu ayrıntı her şeyi değiştirebilir
Çikolatada bu detay varsa almayın! Genelde gizleniyor: Kalp için çok riskli
Çikolatada bu detay varsa almayın! Genelde gizleniyor: Kalp için çok riskli
Bu bitki sadece dolunayda toplanıyor: Yüzyıllardır sırrı çözülemedi! Şans getiren bitki
Bu bitki sadece dolunayda toplanıyor: Yüzyıllardır sırrı çözülemedi! Şans getiren bitki