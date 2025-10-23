ANASAYFA
SON DAKİKA
YAZARLAR
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
MAGAZİN
SİYASET
EKONOMİ
YAŞAM
DÜNYA
KÜLTÜR SANAT
EĞİTİM
TELEVİZYON
CUMARTESİ
SİNEMA
KİTAP
TREND
TARİH
SAĞLIK
MODA

Protein tozları böbreklere zarar verir mi? Meğer işin aslı çok farklıymış…

Son yıllarda spor yapanların vazgeçilmezi haline gelen protein tozları, kas yapmak isteyenlerin ilk tercihi oldu. Birçok protein tozu kullanan kişinin aklında böbreklere zarar verip vermeyeceği var. Kasları güçlendirmek isterken böbrek sağlığını riske atmak mümkün mü? Peki, protein tozları böbreklere zarar verir mi? Meğer işin aslı, sanıldığından çok daha farklıymış…

HİLAL ÇAKIR | 23 Ekim 2025 Perşembe 14:32 | Son Güncelleme:
Protein tozları böbreklere zarar verir mi? Meğer işin aslı çok farklıymış…
ABONE OL

Spor salonuna giden hemen herkesin elinde bir shaker şişesi var. Kas yapmak, kilo almak veya formda kalmak isteyen birçok kişi, günlük beslenmesinde protein tozu takviyesine başvuruyor. Peki, protein tozları böbreklere zarar verir mi? Meğer işin aslı, sanıldığından çok daha farklıymış...

BÖBREKLER VE PROTEİN DENGESİ ARASINDAKİ HASSAS BAĞ

Böbrek, vücuttaki fazla maddeleri süzmekle görevli en önemli organlardan biri. Aldığımız protein miktarı arttıkça, böbrekler bu fazlalığı dengelemek için daha yoğun çalışmak zorunda kalıyor.

MEĞER İŞİN ASLI ÇOK FARKLIYMIŞ...

Kısa vadede bu durum sorun yaratmasa da, uzun süreli ve kontrolsüz protein tozu kullanımı böbrek fonksiyonlarını zorlayabiliyor. Özellikle yetersiz su tüketimiyle birlikte alınan protein tozu, böbreklerde yük oluşturabiliyor ve zamanla yorgunluk, susuzluk veya idrar değişikliği gibi belirtilerle kendini gösterebiliyor.

PROTEİN TOZLARI GERÇEKTEN BÖBREKLERE ZARAR VERİYOR MU?

Araştırmalara göre sağlıklı bireylerde protein tozu, belirlenen miktarlarda tüketildiğinde genellikle böbrek sağlığını olumsuz etkilemiyor. Ancak böbrek rahatsızlığı geçmişi olan kişilerde veya aşırı miktarda protein tozu kullananlarda risk artabiliyor.

BÖBREKLER, PROTEİN TOZUNDAN KORUMAK İÇİN NELERE DİKKAT ETMELİ?

Protein tozu miktarını günlük ihtiyacınıza göre ayarlayın.

Gün boyunca bol su tüketerek böbreklerin yükünü azaltın.

Sadece toz formuna bağlı kalmayın; yumurta, balık, baklagiller gibi doğal protein kaynaklarını da tercih edin.

Düzenli sağlık kontrolleri yaptırarak böbrek fonksiyonlarını izleyin.

Etiketler:
- Popüler Haberler -
Sütle çay demlenirse ne olur? Faydalı mı, lezzetli mi, zararlı mı?
Sütle çay demlenirse ne olur? Faydalı mı, lezzetli mi, zararlı mı?
Bu ebeveyn hatası üstün zekâlı çocukları bile ödevden kaçırıyor! İşte üstün zeka belirtileri
Bu ebeveyn hatası üstün zekâlı çocukları bile ödevden kaçırıyor! İşte üstün zeka belirtileri
Zencefil mi yoksa zerdeçal mı daha sağlıklı? Meğer doğru bildiğimiz yanlışmış
Zencefil mi yoksa zerdeçal mı daha sağlıklı? Meğer doğru bildiğimiz yanlışmış
Kişilik testi: Seçtiğin çiçek nasıl bir insan olduğunu söylüyor
Kişilik testi: Seçtiğin çiçek nasıl bir insan olduğunu söylüyor
Yalnızca 15 dakikada göbek eriten yöntem: Kadınlar sonuçlara inanamıyor
Yalnızca 15 dakikada göbek eriten yöntem: Kadınlar sonuçlara inanamıyor
Uzmanı uyardı: Akciğerler tehlikede, kanser kapıda! Dumansız diye herkesin elinde ama...
Uzmanı uyardı: Akciğerler tehlikede, kanser kapıda! Dumansız diye herkesin elinde ama...
İbn-i Sina'nın önerisi: Hem çamaşırları beyazlatıyor hem yaraları iyileştiriyor
İbn-i Sina'nın önerisi: Hem çamaşırları beyazlatıyor hem yaraları iyileştiriyor
Sıcak mı yoksa soğuk duş mu sağlıklı? Meğer yanlış biliyormuşuz
Sıcak mı yoksa soğuk duş mu sağlıklı? Meğer yanlış biliyormuşuz
Zeka testi: 49'ların arasındaki 94 nerede? Sadece en zekiler görüyor
Zeka testi: 49'ların arasındaki 94 nerede? Sadece en zekiler görüyor
Canan Karatay'dan zekayı açan kahvaltı sırrı! Hafızayı dahi etkiliyor
Canan Karatay'dan zekayı açan kahvaltı sırrı! Hafızayı dahi etkiliyor
Ne alakası var demeyin! Saç düzleştirmek o kanser türünü tetikliyor
Ne alakası var demeyin! Saç düzleştirmek o kanser türünü tetikliyor