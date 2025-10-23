Sütle çay demlenirse ne olur? Faydalı mı, lezzetli mi, zararlı mı?

Her gün içtiğiniz çayı sütle demlemeyi hiç denediniz mi? Size garip gelse de çayı bu şekilde sevenler de yok değil.

SÜTLÜ ÇAY LEZZETLİ Mİ?

Dünya genelinde çay kültürü sayısız biçimde karşımıza çıkıyor. İngilizler sütlü çayı sever, Asya'da sütlü masala çayı bir klasik, bizdeyse genellikle sade içilir. Ancak merak edilen soru şu: Çayı sütle demlemek veya sütle karıştırmak sağlıklı mı? Lezzetli mi, yoksa besin değerini mi kaybediyor? Uzmanlar ve çay ustaları bu konuda ikiye bölünmüş durumda.

SÜTLE ÇAY KARIŞTIRILINCA NE OLUR?

Süt ve çay karıştırıldığında çayın içindeki "kateşin" adı verilen antioksidan maddeler, sütteki proteinlerle birleşiyor. Bu birleşim, çayın bazı faydalı bileşenlerinin vücut tarafından emilimini azaltabiliyor. Yani sade siyah veya yeşil çaydaki antioksidan etkiler, süt eklendiğinde bir miktar düşüyor. Bu durum özellikle çayı sağlık amacıyla tüketenler için önemli bir ayrıntı.

LEZZET AÇISINDAN DEĞERLENDİRME

Süt, çayın buruk tadını yumuşatır ve içimi daha kremamsı hale getirir. Bu nedenle İngiliz sütlü çayı veya Hint masala chai gibi çeşitler dünya çapında çok sevilir. Ancak dem oranı ve süt miktarı çok önemlidir. Fazla süt, çayın aromasını bastırır; az süt ise kıvamı dengesiz yapar. Doğru oran genellikle 1/3 süt, 2/3 çay olarak kabul edilir.

SÜTLÜ ÇAY ZARARLI MI, FAYDALI MI?

Faydalı yönleri: Süt, kalsiyum ve protein açısından zengin olduğu için içeceği besleyici hale getirir. Özellikle sabah saatlerinde hafif bir enerji verir.

Zararlı yönleri: Laktoz intoleransı olan kişilerde şişkinlik, mide rahatsızlığı yapabilir. Ayrıca fazla süt, çayın doğal idrar söktürücü etkisini azaltır.

Kısacası, sütlü çay ölçülü tüketildiğinde zararlı değildir, ama sade çay kadar antioksidan etki sunmaz.

