İbn-i Sina'nın asırlık önerisi: Hem çamaşırları beyazlatıyor hem yaraları iyileştiriyor

Yüzyıllar önce yaşamış tıp dehası İbn-i Sina'nın eserlerinde sıkça bahsettiği Mısır taşı, günümüzde yeniden konuşuluyor. Hem temizlikte beyazlatıcı hem de doğal tedavi yöntemlerinde kullanılan bu taş, geçmişin bilgi birikimini modern yaşamla buluşturuyor. İşte İbn-i Sina'nın hem çamaşırlar hem de yaralar için önerdiği Mısır taşının faydaları…

Merve Kantarcı Çulha | 22 Ekim 2025 Çarşamba 09:36 | Son Güncelleme:
Tarihin tozlu sayfalarından gelen bir şifa sırrı yeniden gündemde. İbn-i Sina'nın "Mısır taşı" olarak tanımladığı bu doğal taş, hem temizlikte hem de tedavide şaşırtıcı etkiler sunuyor. İbn-i Sina el-Kanun fi't Tıbb adlı kitabında Mısır taşının faydalarını sıralıyor.

MISIR TAŞI NEDİR?

Suda kolayca çözünen Mısır taşı, uzun yıllar boyunca çamaşırları beyazlatmak için kullanıldı. Doğal yapısı sayesinde kimyasal içermeden temizlik sağlayan bu taş, özellikle eski dönemlerde sabun ve deterjan bulunmadığı zamanlarda vazgeçilmez bir malzemeydi.

YARALARA, APSELERE VE CİLT SORUNLARINA DOĞAL DESTEK

İbn-i Sina'nın kayıtlarına göre Mısır taşı, kurutucu ve mikrop öldürücü özellikleri sayesinde yara, apse ve cilt enfeksiyonlarında da kullanılıyordu. Aynı zamanda göz yaraları ilaçlarının karışımında yer aldığı biliniyor. Bu özelliğiyle yalnızca temizlikte değil, sağlıkta da doğal bir destek sunuyor.

SİNDİRİM VE MESANE RAHATSIZLIKLARINA DA İYİ GELİYOR

Tarihî kaynaklarda, Mısır taşının kronik ishal ve mesane ağrılarına iyi geldiği de belirtiliyor. Hatta bazı hekimler, taşın toz halinin fitil şeklinde rektal kanamalarda kullanıldığını aktarıyor. Yani Mısır taşı, yalnızca dıştan değil, içten de şifa kaynağı olarak değerlendirilmiş.

DOĞAYA DÖNÜŞÜN SİMGESİ

Günümüzde doğala dönüş akımı yeniden güç kazanırken, Mısır taşı gibi kadim malzemeler de hatırlanıyor. Bilimsel araştırmalar devam etse de bu taşın tarih boyunca temizlikten sağlığa uzanan çok yönlü kullanım alanları, geçmişin bilgisinin hâlâ ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor.

İBN-İ SİNA'DAN MISIR TAŞININ FAYDALARI

Çamaşırları beyazlatmak için kullanılan bir taştır. Suda çabuk erir.

Kurutucu ve tutucu etkileri vardır

Yara ve apselere iyi gelir

Göz yaraları ilaçlarının terkibinde bulunur

Kronik ishal ve mesane ağrılarına iyi gelir

Fitil olarak rektal kanamalarda kullanılır

