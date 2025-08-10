ANASAYFA
Uzakdoğu'nun altın meyvesi: Tadına bakan unutamıyor! Bal gibi tatlı, fındık kadar enerji verici

Uzakdoğu meyvelerinden bazıları tadıyla ve faydasıyla damaklarda iz bırakıyor. UzaKdoğu'nun altın meyvesi olarak bilinen mangodan bahsediyoruz. Mango, “bal gibi tatlı” tadıyla sadece keyifli bir meyve değil, aynı zamanda bağışıklık, cilt, göz ve kalp sağlığı için güçlü bir destek. İşte Türkiye'de de yetişen mangonun faydaları…

KADİR TEKİN | 10 Ağustos 2025 Pazar 16:17
Uzakdoğu'nun altın meyvesi: Tadına bakan unutamıyor! Bal gibi tatlı, fındık kadar enerji verici
Uzakdoğu pazarlarında gördüğünüz o parlak altın sarısı meyve... Kimi ona "cennet meyvesi" diyor, kimi ise doğanın tatlı iksiri. Adı mango ve tadına bakan, bu tropikal lezzeti asla unutmuyor. Bu meyve, bir kez tadına bakanın damağında silinmez bir iz bırakıyor. Mango Türkiye'de de satılıyor. Antalya, Mersin, Alanya gibi sıcak iklimli bölgelerde sınırlı miktarda mango yetiştirilmeye başlandı. İşte mangonun tadından faydalarına kadar tüm detaylar...

MANGONUN ADI NEREDEN GELİYOR?

Tayland, Filipinler ve Vietnam başta olmak üzere Güneydoğu Asya'da yetişiyor. Bölge halkı için sadece bir meyve değil; kültürün, misafirperverliğin ve bereketin simgesi.

NEDEN ALTIN MEYVE?

Altın rengi kabuğu ve içinin güneş gibi parlayan eti ile görsel bir şölen.

İçeriğindeki beta-karoten ve C vitamini, bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

TADI NASIL?

Bal kadar tatlı, tropikal hafiflikte, hafif misk aroması taşıyor.

Kimi dilde şeftali, kimi dilde ananas tatları hissediliyor ama aslında eşsiz bir karışım.

Nasıl Tüketilir?

Taze olarak dilimlenir.

Tatlılarda, smoothie'lerde ve dondurmada kullanılır.

Uzakdoğu'da genellikle pirinçle birlikte "mango sticky rice" olarak servis edilir. Bir gün yolunuz Uzakdoğu'ya düşerse bu altın hazinenin tadına bakmadan dönmeyin. Çünkü bu lezzet, sadece bir meyve değil...

MANGONUN FAYDALARI

Mangonun faydaları hem besin değerinden hem de içerdiği vitamin–mineral ve antioksidanlardan geliyor.

1. Bağışıklık sistemini güçlendirir

C vitamini bakımından zengin (yaklaşık 100 gramında günlük ihtiyacın %40'ı).

Beta-karoten ve A vitamini ile enfeksiyonlara karşı koruma sağlar.

2. Göz sağlığını destekler

Beta-karoten ve lutein içerir; gece görüşünü güçlendirebilir ve yaşa bağlı görme kaybı riskini azaltabilir.

3. Cilde parlaklık verir

C vitamini kolajen üretimini artırır, A vitamini ise hücre yenilenmesini destekler.

Antioksidanları serbest radikallere karşı koruma sağlar.

4. Sindirime yardımcı olur

Lifli yapısı bağırsak hareketlerini düzenler.

İçerdiği amilaz enzimi nişastaları daha kolay parçalayarak sindirimi kolaylaştırır.

5. Kalp sağlığına katkı sağlar

Potasyum içeriği tansiyonu dengelemeye yardımcı olur.

Lif ve antioksidanlar damar sağlığını korur.

6. Enerji verir

Doğal şekerleri (fruktoz, glikoz) hızlı enerji kaynağıdır, spor öncesi iyi bir atıştırmalıktır.

