Zeka testi: Keklerin arasındaki 2. Kedi nerede? 100 kişiden sadece 13'ü görebildi

Optik illüzyonlu zeka testleri sosyal medyada çok popüler. Bu testi çözenler aynı zamanda arkadaşına, eşine ve ailesine de gönderiyor. Çünkü bu testler zeka, görsel zeka, odaklanma ve dikkat kontrolü sağlayarak beyne egzersiz yaptırmayı sağlıyor. Bu yönde kendini geliştirmek isteyenler ve bulmaca çözenler optik illüzyon testlerini kaçırmıyor.

Kek ve kedi görselleriyle bu optik illüzyon testi de Türkiye'deki pek çok insanın gündeminde yer aldı. Zira kolay gibi görünen bu test, hem yüksek odak hem de zeka gerektiriyor. Türkiye'de bu testi çözmeyi deneyen pek çok insan başarılı olamadı.

ZEKA TESTİ: 2. KEDİ NEREDE?

Görsel zeka ve yüksek dikkat gerektiren bu optik illüzyon testinde, Türkiye'deki yüzlerce insan başarılı olamadı. Çünkü kolay gibi gözüken bu test, hem renklerinden hem de keklerle kedilerin renk benzerliğinden zor olabilir.

Görselde binlerce kek arasında gizlenmiş sadece 1 minik kedi bulunuyor. Onu 10 saniye içinde bulabilen kişiler, genellikle yüksek görsel zekaya sahip.

Optik illüzyon testinde kekler çoğunlukta bulunuyor ve hepsinin rengi birbirine benziyor. Kekler arasında 2 kedi bulunuyor. 1. kedi hemen görünüyor. Ama 2. Kedi nerede? Keklerle kedinin renginin benzer olması adeta zeka sınırlarını zorlayabiliyor.

İşte kendinizi deneyebileceğiniz keklerin ve kedilerin bulunduğu o test. Sizce 2. Kedi nerede?

2.KEDİNİN YERİ

Beyne egzersiz yaptıran optik illüzyonlu zeka testleri aynı zamanda analitik becerileri de kazandırıyor.

Türkiye'deki birçok kişi gibi siz de 2. Kedinin yerini fark edemediyseniz aşağıdaki resme bakabilirsiniz. İşte 2. Kedinin gizlendiği yer;

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