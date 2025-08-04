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Uzmanlara göre bu 2 içecek yaşlanmayı hızlandırıyor

Genç kalmak pahalı serumlarla değil, ne içtiğinle başlar. Bazı içecekler cildin dostu değil, düşmanı olabilir. Bu yüzden uzmanlara göre yaşlanmayı hızlandıran içeceklerden uzak durmak gerekiyor. İşte gençleştiren öneriler…

KADİR TEKİN | 4 Ağustos 2025 Pazartesi 12:34 | Son Güncelleme:
Uzmanlara göre bu 2 içecek yaşlanmayı hızlandırıyor
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Her gün tükettiğiniz ve vazgeçmesi zor olan içecekler gençliğinizi elinizden alabilir. Çünkü 2 içecek yaşlanmayı hızlandırıyor. Ve hâlâ her gün içiyor olabilirsiniz...

YAŞLANMAYI HIZLANDIRAN 2 İÇECEK

Sabah kahvaltısında, öğle arasında ya da gün boyu serinlemek için içtiğiniz bazı içecekler cildinizin, organlarınızın ve hatta beyninizin daha hızlı yaşlanmasına neden olabilir.

Dermatologlar ve beslenme uzmanları, özellikle 2 içeceğe dikkat çekiyor. Çünkü bu içecekler hücre yaşlanmasını hızlandırıyor ve cildin erken yıpranmasına neden oluyor.

1. ŞEKERLİ GAZLI İÇECEKLER (KOLA, AROMALI SODALAR VS.)

Yüksek fruktoz ve rafine şeker içerdiği için bu içeceklerdeki şeker, vücutta "glikasyon" adı verilen bir sürece neden olur. Bu süreç, kolajen ve elastin gibi gençlik proteinlerine zarar verir.

Gazlı yapı ve asidik pH da diş minesini ve kemik yoğunluğunu zamanla zayıflatabilir.

Şeker + kafein kombinasyonu uyku kalitesini bozar, bu da yaşlanmayı hızlandırır.

Bazı uzmanlar, günde 1 kutu gazlı içecek içen bireylerin, cilt yaşlanmasını ortalama 5 yıl erkene çektiğini belirtiyor.

2. HAZIR MEYVE SULARI

Taze meyve gibi görünse de çoğu paketli meyve suyu yüksek oranda şeker içerir.

Lif oranı düşüktür, bu da kan şekerinde hızlı dalgalanmalara yol açar.

Antioksidan kapasitesi zayıftır; bazıları ısı işlemiyle faydasını kaybeder.

İçeriğindeki şeker, ciltte kırışıklık oluşumunu hızlandırabilir.

Uzmanlar, her sabah portakal suyu içmeyi önermiyor. Çünkü portakal suyunda asit ve şeker var. Bu da hem cilt hem de diş yapısını bozabilir.

GENÇ BİR VÜCUT İÇİN ÖNERİLEN İÇECEKLER

Su

Bitki çayları (yeşil çay, rooibos, papatya)

Evde sıkılmış, posalı ve şekersiz meyve-sebze suları

Hindistan cevizi suyu (doğal potasyum kaynağı)

Antioksidan zengini içecekler (Örneğin kuşburnu, nar, zerdeçal çayı)

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