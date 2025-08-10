Astrolog Özlem Recep açıkladı: Kova Dolunayı 5 burcu müjdeliyor! Kova, Yay, Boğa değişime hazır olun

Astrolojinin gündeminde Kova Dolunayının etkileri var. Çünkü Kova Dolunayının 15 gün etkisi devam edecek. Bu süreçte en şanslı olan burçlar sırasıyla Kova, Yay, Boğa, Yengeç ve Balık burcu. Kova Dolunayı beklenmeyen değişimleri getirebilir.

5 BURÇ İÇİN DEĞİŞİM ZAMANI

Astrolog Özlem Recep Kova Dolunayı kimlere para kimlere aşk getirecek açıkladı. İşte müjdeli 5 burç...

Yay & Yükselen Yay

Kova Dolunay'ı akraba ve yakın arkadaş krizlerine karşı dikkatli olmalısın diyor. Bu dönem eski iletişim problemleri tekrar gündeme gelebilir. Ayrıca eşinin ailesiyle ilgili bazı olayları görmezden gelmek demek, kaybetmek anlamına gelmez. Yolculuk planları aktifleşirken, hukuksal anlamda mücadele verdiğin konular aktifleşiyor. Aşk hayatı ve yaratıcılıkla ilgili karmaşalar olabilir. Bu dönem bazı birliktelikler bitiş döngüsüne girebilir. Gündelik hayatında belirsizlikten kaçmak isterken sorumluluklar seni sıkabilir. Dolunay hattında şanslı olduğun konular, miras, mal alım satımı, nafaka artırımı, hamilelik ve eşinin parasal kaynaklarının artması olacak.

Boğa & Yükselen Boğa

Kariyer hayatında büyük bir dönüşüm süreci başlıyor. İş hayatında kendini zirveye taşımak ya da projelerinle liderlik yapmak için bazı fırsatlar bulunurken, otorite figürleriyle çatışma yaşamamaya dikkat etmelisin. Geri planda tuttuğun hedefler, başkalarının baskısı yüzünden değişebilir. Sakin ve stratejik ol. İş hayatında arkandan çevrilen oyunlara karşı dikkatli olmalısın. Toplum önündeki imajını zedeleyecek kişi ve olaylarla arana mesafe koymak yerinde olacaktır. Özel hayatında seni geriye çeken düşüncelerin iş hayatını etkilememesine özen göstermelisin. Bu dönem evinin içerisinde bir arıza oluşabilir. Tamirat dönemindeyken masraflara dikkat etmek önemli olacaktır. Araba alım satım, eğitim ve önemli başvurularından alacağın fırsatlı cevaplar kalbini mutlu ediyor olacak.

Yengeç & Yükselen Yengeç

Kova Dolunay'ı harcamalarını arttırıyor. Maddi konularda ortaklı hesaplaşmalar, borçlar ve alacaklar üzerine netleşmeler yaşanabilir. Aşk hayatında aklın karışabilir. Aşk mı bağlılık mı? Soruların içinde zihnini toparlamak zaman zaman zor olabilir. Kariyer ve özel hayatın arasında sıkışıp kalırken, zihnini toparlamalısın. Bu dönem iş sebebiyle ailenden uzaklaşmış olabilirsin. Şanslı olduğun konuysa tüm gözlerin senin üzerinde olduğu. İlişkiler alanında zihnini toparlayabilirsen, araya giren zaman ya da kişiler kendiliğinden bu hikâyede çıkıyor olacak.

Kova & Yükselen Kova

Dolunay sana ayna tutuyor! Düşmanında kendini göreceğin bir dönem. Olaylar kendi hayatında sana yansımanı yaşatabilir. Kendini, duruşunu, ilişkilerini tamamen yeniden gözden geçiriyorsun. Sınırlarını ve beklentilerini net bir şekilde ortaya koyduğun bir dönem. Yakın çevreyle iletişimde karmaşa olabilir. Net olmayan sözler yüzünden gerilimler yaşanabilir. Dolunay'ın şanslı olduğu noktalar iş hayatındaki bereketli bir dönem olacağı. Sağlığını ilgilendiren konularda da rahatlık seni bekliyor.

Balık & Yükselen Balık

Kova Dolunay'ı seni iç dünyana çekebilir. Bilinçaltı, yalnızlık ve gizli meseleleri açığa çıkabilir. Kapanmayan bazı yaralar fark edilmek isteniyor. Bu dönem dua, inziva, psikolojik dönüşümler ve sağlığınla ilgili dinlenme dönemi olabilir. Bu dönem iş hayatındaki riskleri de biraz fark etsen iyi olur. Maddi planlamalarda netlik kazanmak zor. Hayalî projelere para harcamadan önce sağlam bir zemin oluşturmalısın. Dolunay'ın en şanslı etkisi aşk hayatın olacak. Aranızdaki engellerin aşıldığı bir dönem seni bekliyor.