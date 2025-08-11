Diyabet ya da demir eksikliği olabilir! Her 10 kişiden 7'si bu hastalığın belirtilerini fark etmiyor

Baş ağrısı, halsizlik, yorgunluk, baş dönmesi, unutkanlık... Hemen hemen birçok insanın önemsemediği bu belirtiler önemli bir hastalığın habercisi olabilir. Bu belirtiler genellikle "mevsim değişikliği", "stres" veya "yorgunluk" gibi geçici nedenlere bağlanıyor. Ancak uzun süre devam ediyorsa mutlaka doktor kontrolü gerekiyor.

Bu belirtiler demir eksikliği anemisi, tiroit hastalığı, diyabet başlangıcı gibi ciddi bir sağlık sorununun habercisi olabilir. Araştırmalar, bu hastalığın belirtilerini her 10 kişiden 7'sinin göz ardı ettiğini ortaya koyuyor.

Siz bu belirtilerden hangilerini yaşıyorsunuz? Belirtilerin dikkate alınması gerektiğini belirten uzmanlar, erken teşhisin hayat kurtardığını vurguluyor.

UZMANLARIN UYARDIĞI YAYGIN AMA HAFİFE ALINAN BELİRTİLER

Sürekli halsizlik ve enerji düşüklüğü

Sebepsiz kilo artışı veya kaybı

Konsantrasyon bozukluğu, unutkanlık

Uyku düzensizlikleri

Ciltte kuruluk veya solgunluk