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Kalıcı makyajın 3 sırrı

Yaz aylarında makyaj yapmak ve makyajı gün boyu kalıcı hale getirmek oldukça zor. Makyajın gün boyu bozulmadan kalmasını sağlamak için üç sabitleme sırrı var. İşte kalıcı makyajın 3 sırrı…

AZİME KAHYA | 31 Temmuz 2025 Perşembe 17:08 | Son Güncelleme:
Kalıcı makyajın 3 sırrı
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Kalıcı makyaj yapmak için sabitleme işlemi çok önemli. Makyajın gün boyu bozulmadan kalmasını sağlamak için birkaç püf noktası bulunuyor.

Yüksek sıcaklık ve nem koşullarında makyajınızın daha uzun süre dayanmasını istiyorsanız, makyajınızın altına matlaştırıcı ürünler veya yağ dengeleyici özellikte ürünler kullanmanız faydalı olabilir. Bu, ciltteki fazla yağı kontrol altında tutarak makyajın akmasını engeller. Aşağıdaki üç sabitleme sırrını uygulayarak makyajınızın gün boyu taze ve kusursuz kalmasını sağlayabilirsiniz.

1. MAKYAJ BAZI KULLANMAK

Primer, ciltteki pürüzleri düzleştirir ve makyajın cilde tutunmasını sağlar. Makyajın uzun süre kalıcı olabilmesi için yağsız bir primer tercih etmek idealdir. Cilt tipinize göre nemlendirici, matlaştırıcı veya pore minimizing (gözenek küçültücü) özellikte primerler seçebilirsiniz.

Uygulama Sırası: Makyaj yapmadan önce temizlenmiş cildinize primeri ince bir tabaka halinde uygulayın. Bu, makyajın cildinize daha iyi tutunmasına yardımcı olacaktır.

2. SETTİNG SPREYİ KULLANMAK

Setting spreyleri, makyajı sabitlemek ve gün boyu bozulmadan kalmasını sağlamak için mükemmel bir üründür. Makyajın üzerine ince bir tabaka olarak uygulanır ve makyajın daha uzun süre dayanmasını sağlar.

Uygulama Sırası: Makyajınızı tamamladıktan sonra, setting spreyi yüzünüzü 20-30 cm uzaklıktan eşit şekilde sıkın. Spreyi cilde dikey hareketlerle uygulamak, makyajın dağılmamasını sağlar.

3. ŞEFFAF PUDRA İLE SABİTLEME

Şeffaf pudra, ciltteki fazla yağı alır ve makyajın daha mat görünmesini sağlar. Bu aynı zamanda fondötenin sabitlenmesine yardımcı olur ve cildin parlamasını engeller.

Uygulama Sırası: Makyajınızı bitirdikten sonra, büyük bir makyaj fırçası veya makyaj süngeriyle pudrayı yüzünüzün T bölgesine ve göz altlarına hafifçe uygulayın. Pudra, makyajın kalıcı olmasını sağlayarak cildinize daha doğal bir bitiş verir.

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