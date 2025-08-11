Çamaşır makinesini banyoya koyanlar yandı

Çamaşır makinenizi banyoya kurarak su fonksiyonlarını birleştirmek, mutfağın dağınıklığını önlemek ve zaten nemli bir odadaki gürültü kirliliğini izole etmek mantıklı olabilir. Ancak çamaşır makinesini banyoya koymak hem güvenlik hem de dayanıklılık açısından göründüğünden çok daha fazla dezavantaj sağlar. İşte banyoda çamaşır makinesi bulundurmanın 5 önemli zararı...

1. YÜKSEK NEM VE BUHAR

Banyolar duş, banyo ve sıcak su kullanımı nedeniyle sürekli nemlidir.

Yüksek nem, makinenin metal aksamında paslanmaya, elektronik devrelerde oksitlenmeye ve erken arızalara neden olur.

2. ELEKTRİK RİSKİ

Su ve elektrik, en tehlikeli ikilidir.

Banyoda oluşabilecek su sıçramaları, elektrik kablolarında kısa devre riskini artırır. Bu da yangın veya elektrik çarpması tehlikesi yaratır.

3. KÜF VE BAKTERİ OLUŞUMU

Nemli ortam, sadece makine içinde değil, etrafında da küf ve mantar oluşumunu hızlandırır.

Bu durum, özellikle alerjik bünyelerde solunum sorunlarına yol açabilir.

4. MAKİNENİN ÖMRÜNÜN KISALMASI

Sürekli nem, pas ve kireçlenme; makinenin motor ve tambur ömrünü ciddi şekilde azaltır.

Aynı model bir makine, nemsiz ortamda 10 yıl çalışabilirken banyoda 5-6 yılda arızalanabilir.

5. SİGORTA VE GARANTİ SORUNLARI

Bazı üreticiler, makineyi yüksek nemli ortamlarda kullanmayı garanti dışı bırakıyor.

Bu durumda arıza yaşadığınızda ücretsiz onarım hakkınız olmayabilir.

ALTERNATİF ÇÖZÜM

Çamaşır makinenizi mutfak, çamaşır odası veya balkon gibi kapalı ama havalandırılabilir alanlara yerleştirin.

Eğer banyoda kullanmak zorundaysanız, nem alma cihazı ve iyi havalandırma sistemi ile riski azaltabilirsiniz.

