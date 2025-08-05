Kavgaya meyilli kadın burçları! Onlarla sakın ters düşmeyin, doğuştan haklılar

Bazı burçlar, özellikleri gereği daha çatışmacı, iddialı ve kavga etmeye meyilli olabilir. Ancak, her birey farklıdır ve burçların yalnızca genel eğilimleri yansıttığını unutmamak gerekir. Bununla birlikte, bazı burçlar daha fazla enerji ve çekişmeye meyilli olabilir. Kavgacı kadın burçları genellikle şu şekilde sıralanabilir:

Koç (21 Mart - 19 Nisan)

Koç burcu, burçlar arasında en fazla kavgacı ve cesur olanlardan biridir. Koç kadınları, duygusal değil, daha çok mantıklı ve cesur bir şekilde hareket ederler. Bu yüzden en ufak bir tahrik karşısında savaşmaya meyillidirler. Koç, liderlik ve özgürlük konularında oldukça tutkulu olup, bazen bu sebeple tartışmalara girerler.

Aslan (23 Temmuz - 22 Ağustos)

Aslan kadınları, gururlu ve güçlü bir kişiliğe sahip olup, saygı görmek isterler. Hakaret edildiklerinde veya egoları zedelendiğinde oldukça savunmacı olabilirler. Aslan burcu kadınları, birinin kendilerini küçümsemesine tahammül edemezler, bu yüzden kavgacı olabilirler.

Akrep (23 Ekim - 21 Kasım)

Akrep burcu kadınları, oldukça tutkulu, gizemli ve inatçı bir yapıya sahiptir. Onlar için bir şeyin doğru ya da yanlış olduğuna inandıklarında, bu görüşlerini savunmak için her şeyi göze alabilirler. Kendi sınırlarına saygısızlık yapıldığında, Akrep kadınları genellikle savunmaya geçer ve kavgacı bir tutum sergileyebilirler.

Boğa (20 Nisan - 20 Mayıs)

Boğa burcu kadınları, sakin ve kararlı bir yapıya sahip olsalar da, sabırları tükenmeye başladığında oldukça inatçı ve öfkeli olabilirler. Sabırlı olmakla birlikte, bir şey onları gerçekten sinirlendirirse, kavga etmekten çekinmezler.

Yay (22 Kasım - 21 Aralık)

Yay burcu kadınları özgürlüklerine oldukça düşkün oldukları için, engellendiklerinde veya fikirleri sorgulandığında oldukça kıskanabilir ve savunmacı olabilirler. Çatışmalardan kaçınmasalar da, özgürlüklerine müdahale edilmesini sevmezler.