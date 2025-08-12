ANASAYFA
1 kaşık yetiyor! Koltuk altı ter kokusunu kökten çözüyor

Yaz aylarında sıcak havanın neden olduğu ter, günlük hayatın en rahatsız edici sorunlarından biri olan koltuk altı kokusunu kaçınılmaz hale getirir. Deodorantlar geçici çözüm sunarken, bu doğal yöntem ile ter kokusunu kökten bitirmek mümkün. Koltuk altı ter kokusuna kesin çözüm haberimizde…

KADİR TEKİN | 12 Ağustos 2025 Salı 10:20 | Son Güncelleme:
Yaz aylarında koltuk altı ter kokusu birçok kişiyi rahatsız ediyor. Hatta deodorantlar dahi bu kokuya bazen çözüm olmayabiliyor. Fakat karbonat ve limon karışımı sizi bu dertten kurtarabilir.

KOLTUK ALTI TERİNE ÇÖZÜM: KARBONAT VE LİMON KARIŞIMI

Karbonat, ter kokusuna sebep olan bakterileri etkisiz hale getirir.

Limon ise antibakteriyel özelliği sayesinde hem kokuyu yok eder hem de cildi ferahlatır.

Karbonat pH seviyesini dengeler ve bakterilerin çoğalmasını engeller.

Limon cilde tazelik verir, gözenekleri sıkılaştırır.

Uygulama Adımları

1 tatlı kaşığı karbonatı bir kâsede az miktarda limon suyu ile karıştırın.

Karışımı pamuk yardımıyla koltuk altınıza sürün.

5 dakika bekledikten sonra ılık su ile durulayın.

Haftada 2-3 kez uygulayın.

PÜF NOKTALAR

Uygulamadan sonra cildinize nemlendirici sürerek kuruluğu önleyin.

Hassas ciltlerde limon miktarını azaltarak kullanın.

Uyarı:

Tıraş sonrası hemen uygulamayın; cilt tahriş olabilir.

