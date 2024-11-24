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Sivrisineklerle ilgili araştırma! Meğer sıtmaya karşı etkiliymiş

Bilim insanları sivrisineklerle ilgili ilginç bir araştırma ortaya koydu. Araştırmaya göre genetiği değiştirilmiş sivrisineklerin ısırığı daha etkili sıtma aşılarında kullanılabilir.

24 Kasım 2024 Pazar 12:53 | Son Güncelleme:
Sivrisineklerle ilgili araştırma! Meğer sıtmaya karşı etkiliymiş
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Hepimiz sivrisineklerin vücuda zararı olduğunu biliyoruz. Fakat bilim insanları bunun aksini ispat eden bir araştırma ortaya koydu.

Bilim insanları, genetiği değiştirilmiş "malaria" paraziti taşıyan sivrisineklerin ısırığının, insanlarda sıtmaya karşı daha güçlü bağışıklık sağladığı ve daha etkili bir aşı yönteminde kullanılabileceğini ortaya koydu.

SITMA GEÇİRMEMİŞ İNSANLAR İNCELENDİ

Hollanda'daki Leiden Üniversitesi ve Radboud Üniversitesindeki Tıp Merkezilerinde yürütülen araştırmada, bilim insanları, son birkaç ay içerisinde sıtma geçirmemiş yetişkinleri inceledi.

Araştırmaya katılanlar, sıtmaya neden olan "Plasmodium falciparum" parazitin genetiği değiştirilmiş bir versiyonunu taşıyan sivrisinekler tarafından ısırıldı.

Normal şartlarda insan vücudunda karaciğere ve kırmızı kan hücrelerine hücum eden bu parazitler insana bulaştıktan kısa süre sonra etkisini yitirecek şekilde dizayn edildi.

Katılımcıların genetiği değiştirilmiş sivrisineklerce ısırıldıktan sonra antikor seviyelerinin yükseldiğini belirlenmesi üzerine üç hafta sonra katılımcılar sıtma taşıyan sivrisinekler tarafından ısırıldı.

Araştırmacılar, katılımcıların yaklaşık yüzde 90'ının, genetiği değiştirilmiş sinekler tarafından ısırıldıktan sonra sıtmaya karşı bağışıklık kazandığı ve bir daha bu hastalığa yakalanmadığını tespit etti.

Böylece yalnızca yüzde 75 oranında etkili olan sıtma aşılarından daha yüksek bir başarı elde edilmiş oldu.

Araştırmanın sonuçları, "New England Journal of Medicine"nde yayımlandı.

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