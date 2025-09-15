ANASAYFA
MasterChef'te Danilo Şef klasiği: Tiramisu tarifi! Püf noktası krema

MasterChef'te yarışmacılar, İtalyan mutfağının vazgeçilmez lezzeti tiramisuyu en iyi şekilde yapmak için kıyasıya mücadele ediyor. MasterChef'te Danilo Zanna'yla eşleşen tiramisu tarifini sizler için yazdık. Danilo Zanna'ya göre tiramisunun püf noktası kremasının kıvamı. İşte MasterChef klasiği olan tiramisunun yapılışı…

KADİR TEKİN | 15 Eylül 2025 Pazartesi 17:19 | Son Güncelleme:
MasterChef Türkiye'de yarışmacıların mutfak temposu giderek artıyor. Bugün yarışmacılar, dünya mutfağının en sevilen tatlılarından biri olan tiramisu ile hünerlerini gösterdi. Şef Danilo Zanna için bir tatlı klasiği olan tiramisu, izleyenlerin de iştahını kabarttı.

Kremsi dokusu ve kahveyle harmanlanan lezzetiyle tiramisu, hem yapımı hem de sunumuyla ustalık isteyen tarifler arasında yer alıyor. Peki, tiramisu nasıl yapılır? MasterChef'i izleyenler için tiramisu tarifini derledik.

TİRAMİSU MALZEMELER

400 gramlık labne

4 yumurta

4 yemek kaşığı pudra şekeri

Kedidili

100 gram çilek

20 g şeker

Bitter çikolata topları

Kakao

TİRAMİSU TARİFİ

MasterChef tiramisu tarifi için öncelikle yumurtaların akı ve sarısını farklı kâselere alın. Yumurta aklarına biraz tuz ilave edin. Kar gibi oluncaya kadar iyice çırpın. Ardından yumurta sarılarına şeker ekleyin ve mikserle çırpın. Homojen karışım tiramisunun püf noktasıdır.

Labne'yi de ekledikten sonra karıştırmaya devam edin. Çırpılmış yumurta aklarını da ekleyerek kaşık yardımıyla karıştırın. Ardından kremayı sıkma torbasına doldurun. Çilekleri dilimleyin ve bir tencerede şeker ile pişirin. Biraz su ekleyin, hafifçe çatal yardımıyla ezin.

Tiramisuyu koyacağınız kupların en altına krema sıkın. Üzerine çikolata toplarını koyun ve biraz daha krema sıkın.

Kedidillerini ortadan ikiye bölerek inceltin. Kedidillerini hazırladığınız tenceredeki çilekli sosa batırın ve iyice ıslatın. Ardından kremanın üzerine dizin.

Son olarak tekrar krema ekleyip süzgeç yardımıyla kakaoyu üzerine serpin. Tiramisu tarifi servise hazır, çilekle süsleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...

