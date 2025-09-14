ANASAYFA
SON DAKİKA
YAZARLAR
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
MAGAZİN
SİYASET
EKONOMİ
YAŞAM
DÜNYA
KÜLTÜR SANAT
EĞİTİM
TELEVİZYON
CUMARTESİ
SİNEMA
KİTAP
TREND
TARİH
SAĞLIK
MODA

Diş eti iltihabında sızının doğal ilacı! 1 iğneye bedel doğal yöntem

Diş eti iltihabının acısını bilenler bilir. Diş eti iltihabı, ağızda kızarıklık, şişlik ve ağrıya neden olan yaygın bir rahatsızlıktır. Uzun süre geçmeyen diş eti iltihabı için iğne kadar etkili doğal yöntemler bulunuyor. İşte diş eti iltihabına öneriler…

HİLAL ÇAKIR | 14 Eylül 2025 Pazar 16:40 | Son Güncelleme:
Diş eti iltihabında sızının doğal ilacı! 1 iğneye bedel doğal yöntem
ABONE OL

Diş eti iltihabı bazen diş ağrısından daha fazla canı yakabiliyor. Erken dönemde fark edildiğinde bazı doğal yöntemlerle iltihabı hafifletmek ve ağrıyı azaltmak mümkün. Evde uygulayabileceğiniz, adeta 1 iğneye bedel etki gösteren doğal yöntemler geçici rahatlama sağlar. Diş eti iltihabı ilerlediğinde diş kaybına bile yol açabilir. Mutlaka bir diş hekimine başvurmak gerekir. İşte diş eti iltihabına keskin çözümler...

1. TUZLU SU GARGARASI

En bilinen ve etkili yöntemlerden biridir. Ilık suya yarım çay kaşığı tuz ekleyip günde 2-3 kez gargara yapmak, şişliği ve ağrıyı hafifletir.

2. ADAÇAYI VEYA KARANFİL ÇAYI

Adaçayının antibakteriyel özelliği iltihabı azaltır. Karanfil ise doğal bir ağrı kesici olarak bilinir. Demleyip ılıyan çayla gargara yapılabilir.

3. HİNDİSTANCEVİZİ YAĞI İLE YAĞ ÇEKME

Antimikrobiyal özelliği sayesinde bakteri oluşumunu azaltır. 1 yemek kaşığı hindistancevizi yağını ağzınızda 5-10 dakika çalkalayıp tükürmek diş etlerini rahatlatır.

4. SARIMSAK EZMESİ

Doğal antibiyotik etkisi vardır. Ezilmiş sarımsağı çok kısa süreliğine iltihaplı diş etine sürmek mikropları azaltabilir.

5. SOĞUK KOMPRES

Yanak üzerinden uygulanan soğuk kompres, şişliği ve ağrıyı hızlıca hafifletir.

Bu meyvenin içi erkeklere, dışı kadınlara faydalı! Hem kalbi hem bağışıklığı demir gibi yapıyor
Etiketler:
- Popüler Haberler -
Bu meyvenin içi erkeklere, dışı kadınlara faydalı! Hem kalbi hem bağışıklığı demir gibi yapıyor
Bu meyvenin içi erkeklere, dışı kadınlara faydalı! Hem kalbi hem bağışıklığı demir gibi yapıyor
İbn-i Sina 1000 yıl önceden uyardı! Sonbaharda bu gıdaları tüketmeyin, yemekten sonra sakın bunu yapmayın
İbn-i Sina 1000 yıl önceden uyardı! Sonbaharda bu gıdaları tüketmeyin, yemekten sonra sakın bunu yapmayın
Şansı herkesten daha açık olan 2 burç! Onlar resmen dört yapraklı yonca
Şansı herkesten daha açık olan 2 burç! Onlar resmen dört yapraklı yonca
Kişilik testi: Resimde ilk ne gördün? Nar gören mi pırlanta gören mi daha şanslı?
Kişilik testi: Resimde ilk ne gördün? Nar gören mi pırlanta gören mi daha şanslı?
Günde kaç kere diş fırçalamak sağlıklı? Meğer geceleri fırçalamayanlar...
Günde kaç kere diş fırçalamak sağlıklı? Meğer geceleri fırçalamayanlar...
Üzüm sirkesi nasıl yapılır? Püf noktası: Tahta kaşık
Üzüm sirkesi nasıl yapılır? Püf noktası: Tahta kaşık
Yüksek sesle müzik dinleyenler dikkat! Bu sorunlara hazır olun
Yüksek sesle müzik dinleyenler dikkat! Bu sorunlara hazır olun
Soğuk meyve yiyen yandı! En çok bu organlar zarar görüyor
Soğuk meyve yiyen yandı! En çok bu organlar zarar görüyor
Duş almak için doğru zaman ne? Enerjinizi ve uykunuzu değiştiren püf nokta…
Duş almak için doğru zaman ne? Enerjinizi ve uykunuzu değiştiren püf nokta…
Belirtiler kızarıklık, şişlik ve kaşıntı...Böcek ısırığına ilk müdahale nasıl olmalıdır?
Belirtiler kızarıklık, şişlik ve kaşıntı...Böcek ısırığına ilk müdahale nasıl olmalıdır?
Anne eli değmiş lezzeti... Tam kıvamında ezogelin çorbası tarifi
Anne eli değmiş lezzeti... Tam kıvamında ezogelin çorbası tarifi