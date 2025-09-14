Diş eti iltihabında sızının doğal ilacı! 1 iğneye bedel doğal yöntem

Diş eti iltihabı bazen diş ağrısından daha fazla canı yakabiliyor. Erken dönemde fark edildiğinde bazı doğal yöntemlerle iltihabı hafifletmek ve ağrıyı azaltmak mümkün. Evde uygulayabileceğiniz, adeta 1 iğneye bedel etki gösteren doğal yöntemler geçici rahatlama sağlar. Diş eti iltihabı ilerlediğinde diş kaybına bile yol açabilir. Mutlaka bir diş hekimine başvurmak gerekir. İşte diş eti iltihabına keskin çözümler...

1. TUZLU SU GARGARASI

En bilinen ve etkili yöntemlerden biridir. Ilık suya yarım çay kaşığı tuz ekleyip günde 2-3 kez gargara yapmak, şişliği ve ağrıyı hafifletir.

2. ADAÇAYI VEYA KARANFİL ÇAYI

Adaçayının antibakteriyel özelliği iltihabı azaltır. Karanfil ise doğal bir ağrı kesici olarak bilinir. Demleyip ılıyan çayla gargara yapılabilir.

3. HİNDİSTANCEVİZİ YAĞI İLE YAĞ ÇEKME

Antimikrobiyal özelliği sayesinde bakteri oluşumunu azaltır. 1 yemek kaşığı hindistancevizi yağını ağzınızda 5-10 dakika çalkalayıp tükürmek diş etlerini rahatlatır.

4. SARIMSAK EZMESİ

Doğal antibiyotik etkisi vardır. Ezilmiş sarımsağı çok kısa süreliğine iltihaplı diş etine sürmek mikropları azaltabilir.

5. SOĞUK KOMPRES

Yanak üzerinden uygulanan soğuk kompres, şişliği ve ağrıyı hızlıca hafifletir.

