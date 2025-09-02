ANASAYFA
Soğuk meyve yiyen yandı! En çok bu organlar zarar görüyor

Özellikle yaz aylarında soğuk meyve tüketmeyi severiz. Fakat bu durum bazı organların sağlığını riske atıyor. Buzdolabından çıkar çıkmaz yenen soğuk meyveler ferahlatıcı bir seçenek gibi görünse de uzmanlar mide ve diş sağlığı açısından dikkatli olunması gerektiğini söylüyor. İşte soğuk meyve yemenin zararları…

AZİME KAHYA | 2 Eylül 2025 Salı 16:26 | Son Güncelleme:
Soğuk meyve yiyen yandı! En çok bu organlar zarar görüyor
Yaz aylarında serinlemek için tercih edilen soğuk meyveler, çoğu kişi için masum bir alışkanlık gibi görünür. Ancak araştırmalar, çok soğuk tüketilen meyvelerin mide kasılmalarına, hazımsızlığa ve diş hassasiyetine yol açabileceğini ortaya koyuyor.

Uzmanlar özellikle reflü, gastrit gibi mide sorunları yaşayanlar ile diş eti hassasiyeti olanların soğuk meyve tüketiminde ölçülü davranması gerektiğini vurguluyor. Meyveleri oda sıcaklığında kısa süre beklettikten sonra tüketmek ise bu riskleri büyük ölçüde azaltıyor.

SOĞUK MEYVE YEMENİN 5 ZARARI

Soğuk meyve yemek çoğu kişi için ferahlatıcı gelse de özellikle mide hassasiyeti olanlarda bazı sorunlara yol açabiliyor. Araştırmalar ve uzman görüşleri, soğuk meyve tüketiminin doğrudan "zararlı" olmadığını ancak yan etkiler doğurabileceğini belirtiyor. İşte dikkat edilmesi gereken noktalar...

1. Sindirim Problemleri

Çok soğuk meyveler mide kasılmalarına neden olabilir. Hassas mideye sahip kişilerde şişkinlik, gaz ve hazımsızlık şikâyetleri artabilir.

Reflü veya gastriti olanlarda mide yanmasını tetikleyebilir.

2. Diş ve Ağız Sağlığı

Aşırı soğuk yiyecekler diş minesine zarar verebilir, diş hassasiyetini artırabilir. Özellikle diş eti sorunları olan kişilerde ağrıya neden olabilir.

3. Boğaz ve Solunum Yolu Etkileri

Ani soğuk temas, boğazda tahrişe yol açabilir. Bazı kişilerde bademcik iltihabı veya boğaz ağrısını tetikleyebilir.

Soğuk yiyecekler üst solunum yolu enfeksiyonlarına doğrudan sebep olmaz ama savunma mekanizmasını zorlayabilir.

4. Metabolizma ve Vücut Isısı

Vücut, soğuk yiyecekleri ısıtmak için ekstra enerji harcar. Bu durum özellikle hassas bünyelerde mideyi yorabilir. Spor sonrası veya üşüyen kişilerde dolaşım sistemine ek yük bindirebilir.

5. Çocuklar ve Yaşlılar için Risk

Çocuklarda mide ve boğaz hassasiyeti daha kolay tetiklenebilir. Yaşlılarda sindirim sistemi yavaşladığı için soğuk meyveler rahatsızlık verebilir.

MEYVELER İÇİN ÖNERİ

Meyveleri buzdolabından çıkarıp doğrudan yemek yerine, oda sıcaklığında birkaç dakika bekletmek daha sağlıklı olur. Özellikle mide veya diş sorunu olanların çok soğuk meyveden kaçınması tavsiye edilir.

