Üzüm sirkesi nasıl yapılır? Püf noktası: Tahta kaşık

Son yaz üzümlerinden sirke yapmanın tam zamanı. Peki, üzüm sirkesi nasıl yapılır? Üzüm sirkesinin püf noktası tahta kaşık kullanmak. Fakat bunun dışında birkaç püf noktası daha var. İşte en kolay üzüm sirkesi tarifi…

AZİME KAHYA | 11 Eylül 2025 Perşembe 11:44 | Son Güncelleme:
Canan Karatay'ın önerdiği gibi doğal sirkeyi önemseyenler üzüm sirkesi tarifini araştırıyor. Siyah veya mor üzümden yapılan üzüm sirkesi bin derde deva. Fakat sirke yapımına dikkat etmek gerekiyor.

ÜZÜM SİRKESİNİN PÜF NOKTALARI

Metal kaşık veya kap kullanmayın, tahta kaşık tercih edin.

Kavanoz kesinlikle plastik olmamalı, cam olmalı.

Sirke olgunlaştıkça tadı daha keskinleşir. En iyi sonuç için 6 ay bekletmek idealdir.

ÜZÜM SİRKESİ MALZEMELER

1 kg olgun üzüm (tercihen siyah veya mor üzüm, ama beyaz da olur)

2 litre içme suyu

1 yemek kaşığı kaya tuzu

1 yemek kaşığı bal (veya pekmez – fermantasyonu desteklemek için)

Sirke anası (varsa, daha hızlı olur; yoksa üzüm kabuğundaki doğal maya süreci başlatır)

ÜZÜM SİRKESİ TARİFİ

Üzümleri yıkamadan, sadece saplarından ayırarak kullanın. (Kabuğundaki doğal mayalar fermantasyon için gereklidir.)

Geniş bir cam kavanoza üzümleri hafifçe ezerek koyun.

İçme suyunu, kaya tuzunu ve balı ekleyin. Tahta kaşıkla karıştırın.

Kavanozun ağzını tülbent veya pamuklu bir bezle örtüp lastikle sabitleyin. (Hava almalı ama toz ve böcek girmemeli.)

Fermantasyon süreci: Kavanozu serin ve karanlık bir yerde bekletin. İlk 20 gün boyunca her gün tahta kaşıkla karıştırın.

20 günün sonunda üzümleri süzün, sadece sıvı kısmı başka bir cam kavanoza alın.

Sıvıyı tekrar bezle kapatıp 30–40 gün kadar dinlendirin. Bu sürede üzerinde beyaz bir tabaka (sirke anası) oluşabilir.

2 ay civarında üzüm sirkesi hazır hale gelir. Temiz cam şişelere süzüp serin ve karanlık yerde saklayabilirsiniz.

