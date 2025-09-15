12 burç 12 tanım! Burçların tek kelimelik tanımları

Astroloji, binlerce yıldır insanların karakterlerini ve yaşam yolculuklarını anlamak için başvurduğu bir rehber. Peki, burçların en belirgin özellikleri tek kelimeyle ifade edilseydi nasıl olurdu? Koç'un cesareti, Boğa'nın sabrı, İkizler'in merakı... İşte astrolojinin ışığında 12 burcun tek kelimelik özeti...

BURÇLARIN TEK KELİMELİK ÖZETİ

Koç: Cesur

Boğa: Sabırlı

İkizler: Meraklı

Yengeç: Duygusal

Aslan: Gururlu

Başak: Titiz

Terazi: Dengeli

Akrep: Tutkulu

Yay: Özgür

Oğlak: Çalışkan

Kova: Yenilikçi

Balık: Hayalperest

Astrolog Özlem Recep açıkladı: Bu hafta 4 burcun gündemi aşk