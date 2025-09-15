12 burç 12 tanım! Burçların tek kelimelik tanımları
Astroloji dünyasında her burcun kendine has bir özelliği var. 12 burcu tek kelimeyle anlatan bu çalışma, kişilik özelliklerinizi kısa ama etkili bir şekilde özetliyor. İşte 12 burç için öne çıkan tek kelimelik tanımlar…
Astroloji, binlerce yıldır insanların karakterlerini ve yaşam yolculuklarını anlamak için başvurduğu bir rehber. Peki, burçların en belirgin özellikleri tek kelimeyle ifade edilseydi nasıl olurdu? Koç'un cesareti, Boğa'nın sabrı, İkizler'in merakı... İşte astrolojinin ışığında 12 burcun tek kelimelik özeti...
BURÇLARIN TEK KELİMELİK ÖZETİ
Koç: Cesur
Boğa: Sabırlı
İkizler: Meraklı
Yengeç: Duygusal
Aslan: Gururlu
Başak: Titiz
Terazi: Dengeli
Akrep: Tutkulu
Yay: Özgür
Oğlak: Çalışkan
Kova: Yenilikçi
Balık: Hayalperest