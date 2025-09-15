ANASAYFA
12 burç 12 tanım! Burçların tek kelimelik tanımları

Astroloji dünyasında her burcun kendine has bir özelliği var. 12 burcu tek kelimeyle anlatan bu çalışma, kişilik özelliklerinizi kısa ama etkili bir şekilde özetliyor. İşte 12 burç için öne çıkan tek kelimelik tanımlar…

KADİR TEKİN | 15 Eylül 2025 Pazartesi 10:50
12 burç 12 tanım! Burçların tek kelimelik tanımları
Astroloji, binlerce yıldır insanların karakterlerini ve yaşam yolculuklarını anlamak için başvurduğu bir rehber. Peki, burçların en belirgin özellikleri tek kelimeyle ifade edilseydi nasıl olurdu? Koç'un cesareti, Boğa'nın sabrı, İkizler'in merakı... İşte astrolojinin ışığında 12 burcun tek kelimelik özeti...

BURÇLARIN TEK KELİMELİK ÖZETİ

Koç: Cesur

Boğa: Sabırlı

İkizler: Meraklı

Yengeç: Duygusal

Aslan: Gururlu

Başak: Titiz

Terazi: Dengeli

Akrep: Tutkulu

Yay: Özgür

Oğlak: Çalışkan

Kova: Yenilikçi

Balık: Hayalperest

