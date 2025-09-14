Bu meyvenin içi erkeklere, dışı kadınlara faydalı! Hem kalbi hem bağışıklığı demir gibi yapıyor

Halk arasında içi erkeklere, dışı kadınlara faydalı olan meyve olarak bilinen narın içi özellikle erkeklerde antioksidan etkisi, damar ve kalp sağlığını desteklemesi, erkek üreme sağlığına katkısı ön plandadır.

Dışı (kabuk ve zar kısmı) ise kadınlara faydalı görülür. Geleneksel tıpta nar kabuğu, cilt sağlığı ve kadınlarda bazı jinekolojik rahatsızlıkların destekleyici tedavisinde kullanılmıştır.

NARIN ERKEKLERE FAYDALARI

Antioksidan etkisiyle damar sertliğini önlemeye, tansiyon ve kolesterolü dengelemeye yardımcı olur.

Erkeklerin sperm kalitesini artırdığına dair çalışmalar vardır.

İçindeki C vitamini ve polifenoller sayesinde hastalıklara karşı direnç kazandırır.

Lifli yapısı ile bağırsak sağlığını düzenler.

İçten besleyerek cildin daha canlı ve parlak görünmesini sağlar.

Enerji verir, yorgunluğu azaltır.

NARIN KADINLARA FAYDALARI

Kadınlarda hormonal dengeye katkı sağlayabilir. Adet düzensizliklerinde destekleyici olarak kullanılır.

Kalp sağlığını destekler, dolaşımı güçlendirir.

Kabuğundan yapılan çay veya toz, antimikrobiyal özellik gösterir.

Kabuk çayı ishali kesici ve sindirimi rahatlatıcı etki gösterebilir.

Kabuğundan elde edilen toz veya maske, cilt yenilenmesine ve sivilce/lekelerin azalmasına yardımcı olur.

Antioksidan etkisiyle yaşlanmayı geciktirir, canlılık sağlar.

DİKKAT!

Nar kabuğu doğrudan yenmez, genellikle kurutulup çay ya da toz halinde kullanılır. Aşırı tüketim bazı hassasiyetlere yol açabileceği için ölçülü kullanılmalıdır.

