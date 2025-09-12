ANASAYFA
SON DAKİKA
YAZARLAR
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
MAGAZİN
SİYASET
EKONOMİ
YAŞAM
DÜNYA
KÜLTÜR SANAT
EĞİTİM
TELEVİZYON
CUMARTESİ
SİNEMA
KİTAP
TREND
TARİH
SAĞLIK
MODA

Şansı herkesten daha açık olan 2 burç! Onlar resmen dört yapraklı yonca

Astrolojide bazı burçlar var ki adeta şans yıldızı onların üzerinden hiç eksik olmaz. Ne iş yapsalar kolaylıkla yoluna girer, doğru zamanda doğru yerde olurlar. Çevrelerinde de çoğu zaman “senin yüzün hep gülüyor” sözünü sıkça duyarlar. İşte şansı herkesten daha açık olan, adeta dört yapraklı yonca gibi nadir rastlanan o iki burç…

KADİR TEKİN | 12 Eylül 2025 Cuma 13:31 | Son Güncelleme:
Şansı herkesten daha açık olan 2 burç! Onlar resmen dört yapraklı yonca
ABONE OL

Bazı insanlar için genelde çok şanslı tanımı yapılır. Kim bilir belki de bu durum bu kişilerin burçlarıyla ilgilidir. Astrolojiye göre böyle olan 2 burç öne çıkıyor. İşte dört yapraklı yonca gibi olan 2 burç...

EN ŞANSLI 2 BURÇ

Yay ve Balık burçları astrolojide "şanslı burçlar" listesinin zirvesindedir. Onlar adeta dört yapraklı yonca gibi, nadir bulunur ama bulunduklarında çevrelerine de uğur getirirler. Bir şekilde şans bu burçlardan yanadır. Hem iş hem de özel hayatta her sorundan sıyrılmayı başarırlar. İşte en şanslı 2 burç...

YAY BURCU

Yay burçları doğuştan iyimserdir. Hayata pozitif bakış açıları, fırsatları kendilerine doğru çeker. Risk almaktan korkmadıkları için yeni kapılar açılır ve bu da şanslarının sürekli yaver gitmesini sağlar. Girdikleri ortamlarda enerjileriyle dikkat çeker, hem iş hem de özel yaşamda talihleri genellikle açıktır.

BALIK BURCU

Balık burçları ise sezgileriyle doğru adımları atar. Çoğu zaman şans, onların bu içgüdüsel yönelimlerini destekler. Hayallerine inanarak hareket ettikleri için evren sanki önlerini açar. Karşılarına çıkan sürpriz fırsatlar sayesinde, en umutsuz anlarda bile şans kapılarını çalmayı başarır.

Etiketler:
- Popüler Haberler -
Kişilik testi: Resimde ilk ne gördün? Nar gören mi pırlanta gören mi daha şanslı?
Kişilik testi: Resimde ilk ne gördün? Nar gören mi pırlanta gören mi daha şanslı?
Günde kaç kere diş fırçalamak sağlıklı? Meğer geceleri fırçalamayanlar...
Günde kaç kere diş fırçalamak sağlıklı? Meğer geceleri fırçalamayanlar...
Üzüm sirkesi nasıl yapılır? Püf noktası: Tahta kaşık
Üzüm sirkesi nasıl yapılır? Püf noktası: Tahta kaşık
Yüksek sesle müzik dinleyenler dikkat! Bu sorunlara hazır olun
Yüksek sesle müzik dinleyenler dikkat! Bu sorunlara hazır olun
Soğuk meyve yiyen yandı! En çok bu organlar zarar görüyor
Soğuk meyve yiyen yandı! En çok bu organlar zarar görüyor
Duş almak için doğru zaman ne? Enerjinizi ve uykunuzu değiştiren püf nokta…
Duş almak için doğru zaman ne? Enerjinizi ve uykunuzu değiştiren püf nokta…
Belirtiler kızarıklık, şişlik ve kaşıntı...Böcek ısırığına ilk müdahale nasıl olmalıdır?
Belirtiler kızarıklık, şişlik ve kaşıntı...Böcek ısırığına ilk müdahale nasıl olmalıdır?
Anne eli değmiş lezzeti... Tam kıvamında ezogelin çorbası tarifi
Anne eli değmiş lezzeti... Tam kıvamında ezogelin çorbası tarifi
Ağrı kesici ilaçlardan 100 kat etkili: Migrenin kökünü kurutuyor, baş ağrısını anında kesiyor
Ağrı kesici ilaçlardan 100 kat etkili: Migrenin kökünü kurutuyor, baş ağrısını anında kesiyor
Kahve kadınları gençleştirir mi?
Kahve kadınları gençleştirir mi?
Susuz kaldığınızda vücudunuzda neler olur?
Susuz kaldığınızda vücudunuzda neler olur?