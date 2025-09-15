40 yaşından sonra erkekleri bekleyen tehlike: Prostat kanseri! İlk belirti...

Prostat kanseri erkeklerin korkulu rüyası olarak biliniyor. Peki, prostat kanseri nedeni nedir, prostat kanseri belirtileri neler?

Prof. Dr. Halil Lütfi Canat, özellikle 50 yaşında her erkeğin mutlaka bir üroloji uzmanına giderek prostat kanseri taramasını yaptırmasını, ailesinde prostat kanseri öyküsü olan hastaların da 40'lı yaşlardan itibaren tarama programlarına girmelerini istediklerini belirtti.

EN SIK GÖRÜLEN 2. KANSER TÜRÜ

Prostat kanseri dünyada erkeklerde en sık görülen ikinci kanser türü olarak biliniyor.

Canat, dünyada her yıl yaklaşık 350 bin insanın da bu kanser nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti.

Bu tür farkındalık günleriyle hastaların ne zaman kontrollere, taramalara gelmeleri gerektiği konusunda bilinçlendiğini kaydeden Canat, "Prostat kanseri her ne kadar dünyada ölüm nedenlerinde beşinci sırada gelse de bu tarama programları sayesinde artık biz hastayı, özellikle lokal evrede yakalamışsak, prostat kanserinden kaybetmiyoruz." diye konuştu.

BU BESİNLERE DİKKAT!

Prostat kanserinin ileri yaş hastalığı olduğunu belirten Canat, yaşın prostat kanseri için en önemli risk faktörlerinden bir tanesi olduğunu kaydetti.

Canat, çevresel faktörlerin de nispeten prostat kanseriyle ilişkisi olduğunu ifade ederek, yüksek yağlı hayvansal ürünler bakımından zengin beslenen toplumlarda prostat kanserinin daha sık olduğunun görüldüğünü, sebze, meyve ve lifli gıda tüketiminin az olduğu durumlarda da yine prostat kanseri riskinin arttığını söyledi.

AYAKTA TUVALETİNİ YAPMAK KANSER SEBEBİ Mİ?

Prof. Dr. Canat, halk arasında ayakta tuvalet yapmanın prostat kanserine neden olduğuna yönelik bazı yanlış söylemlerin çokça dillendirildiğini belirterek, bu söylentilerin çoğunluğuyla ilgili bilimsel bir temelin olmadığını kaydetti.

Ayakta tuvalet yapmanın başka türlü problemlere yol açabileceğini aktaran Canat, ancak prostat kanseriyle doğrudan bir ilişkisinin olmadığını dile getirdi.

Canat, "Diyetsel faktörler önemli. Mutlaka sağlıklı beslenmek gerekiyor. Sigara ve alkol prostat kanseriyle de artık ilişkileri gösterilmiş zararlı alışkanlıklar olup, onlardan da uzak durmak gerekiyor. Lifli gıdalardan zengin beslenmek gerekiyor. Çok fazla kırmızı et ve doymuş yağ asidi oranı yüksek olan gıdaları tüketmemek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

PROSTAT KANSERİ TEDAVİSİ NASIL?

Prostat kanserlerinin özellikle evrelerine göre farklı şekillerde tedavi edilebildiğini kaydeden Canat, şunları söyledi:

"Aktif izlem dediğimiz, hiçbir şey yapmadan bekleyip takip etmekten tutun da metastatik hale geldikten sonra kemoterapi ve hormonoterapi yöntemleriyle tedavi edilebilecek bir hastalık. Ama bizim sıklıkla ürologlar olarak karşılaştığımız lokal veya lokal ileri evre dediğimiz prostat kanserlerinde yaptığımız birinci tedavi seçeneğimiz cerrahi oluyor. Cerrahi olarak, kliniğimizde bu tür hastaları robotik cerrahiyle tedavi ediyoruz. Tabii robotik cerrahinin olduğu merkezlerde bu çok büyük bir avantaj. Neden? Çünkü prostat kanserinin cerrahisinden sonra özellikle uzun dönemde hastalarımızın idrar kaçırma ve cinsel fonksiyon kaybı gibi sorunları oluyor. Robotik cerrahinin en önemli avantajı da sinir koruyucu yöntemle, yani prostatın hemen arkasına ve yan tarafından giden sinirleri ve damarları koruyarak gerek hastalarımız erken dönemde idrar tutabilme kabiliyetini kazanıyor gerekse de olabildiğince cinsel fonksiyonlarını korumayı hedefliyor."