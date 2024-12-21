Kızılcık Şerbeti'nde Görkem yok artık dedirtti! İşte narsist, kişilik bozukluğunun 10 belirtisi

Kızılcık Şerbeti dizisinin her bölümünde olayların seyri izleyiciyi şaşırtıyor. Fakat bu defa Kızılcık Şerbeti'nin son fragmanında Görkem'in yangın planı "Yok artık" dedirtti. Kişilik bozukluğu olan Görkem'in karakterinden yola çıkarak narsist özellikleri listeledik.

KIZILCIK ŞERBETİ'NİN SON FRAGMANINA YANGIN DAMGA VURDU

Kızılcık Şerbeti'nin son fragmanında Görkem'in yılbaşı kutlamasında tüm ailenin olduğu salonu yakması, karakterin deliliğini öne çıkardığı gibi "Görkem diziden çıkıyor mu?" sorusuna da sebep oldu.

NARSİST KİŞİLİK BOZUKLUĞU NEDİR?

Narsistik kişilik bozukluğu (NKB), kişinin kendisini aşırı derecede önemli görmesi, hayranlık beklemesi ve empati yapma kapasitesinde eksiklik yaşaması ile karakterize edilen bir durumdur.

NARSİST KİŞİLİK BOZUKLUĞUNUN 10 BELİRTİSİ

Eğer bir kişinin bu belirtilerden birçoğunu gösterdiği düşünülüyorsa, bir ruh sağlığı uzmanına danışmak önemlidir.

Unutulmamalıdır ki narsistik kişilik bozukluğu teşhisini yalnızca uzman bir psikiyatrist koyabilir.

1. Kendini Abartma

Kişi, başarılarını, yeteneklerini veya özelliklerini aşırı derecede büyütme eğilimindedir. Kendini diğerlerinden üstün görür.

2. Hayranlık Bekleme

Sürekli olarak diğerlerinden takdir, onay ve hayranlık bekler. Bu takdirin eksikliği kişi için ciddi rahatsızlık yaratabilir.

3. Özel ve Eşsiz Hissetme

Kendisinin yalnızca belirli insanlar veya yüksek statüdeki bireyler tarafından anlaşılabileceğini düşünür. Sıradan kişilerle bağlantı kurmayı küçümser.

4. Empati Eksikliği

Başkalarının duygularını, ihtiyaçlarını veya bakış açılarını anlama veya önemseme kapasitesi düşüktür. Diğerlerinin acılarını ya da ihtiyaçlarını görmezden gelebilir.

5. Kıskançlık ve Rekabetçilik

Genellikle başkalarını kıskanır veya başkalarının kendisini kıskandığını düşünür. Sürekli bir üstünlük mücadelesi içinde olabilir.

6. Kendi Çıkarını Gözetme

İlişkilerde diğer kişileri kendi amaçlarına ulaşmak için kullanabilir. Çıkarcı bir tutum sergiler.

7. Aşırı Hakkaniyet Beklentisi

Kendisinin özel muamele görmesi gerektiğine inanır. Her zaman ayrıcalıklı konumda olmayı bekler.

8. Eleştiriye Karşı Aşırı Hassasiyet

Eleştirilere tahammülsüzdür ve aşırı derecede savunmacı veya öfkeli bir tepki verebilir. Eleştiriyi kişisel bir saldırı olarak algılar.

9. İlişkilerde Dengesizlik

Yakın ilişkilerde genellikle zorluk yaşar çünkü ilişkilere yatırım yapmaz. Çoğunlukla diğer tarafı anlamak yerine kontrol etmeye çalışır.

10. Dış Görünüş veya Başarıya Aşırı Odaklanma

Sosyal statü, maddi kazanç veya fiziksel görünüm gibi yüzeysel unsurlara aşırı önem verir. Bu unsurların eksikliği kendilik algısını sarsabilir.