Herkes çöpe atıyor ama kolesterolün ilacı, kabızlığın dermanı

Kolesterol, kabızlık, ağız kokusu ve sindirim gibi sorunların çözümü portakal kabuğunda saklı. Portakal kabuğu genelde çöpe atılır fakat tam bir şifa deposudur. Kabuğun içeriğindeki vitaminler, antioksidanlar ve lif sayesinde vücuda çeşitli yararlar sağlar. İşte portakal kabuğunun bazı faydaları...

PORTAKAL KABUĞUNUN FAYDALARI

Portakal kabuğu kullanmadan önce iyice yıkamayı ve mümkünse organik portakallar tercih etmeyi unutmayın.

1. C VİTAMİNİ VE ANTİOKSİDAN ZENGİNİ

Portakal kabuğu, bağışıklığı güçlendiren ve cildi sağlıklı tutan yüksek miktarda C vitamini içerir. Antioksidan özelliği sayesinde hücreleri serbest radikallerin zararına karşı korur ve yaşlanma belirtilerini geciktirir.

2. SİNDİRİM SİSTEMİ SAĞLIĞINI DESTEKLER

Lif açısından zengin olan portakal kabuğu, sindirim sistemini düzenler. Kabızlığı önlemeye yardımcı olur ve bağırsak sağlığını korur.

3. KOLESTEROL SEVİYESİNİ DÜŞÜRMEYE YARDIMCI OLUR

Portakal kabuğunda bulunan flavonoidler, kötü kolesterol (LDL) seviyesini düşürmeye yardımcı olabilir. Düzenli tüketildiğinde kalp sağlığı üzerinde olumlu etkiler gösterir.

4. AĞIZ SAĞLIĞINI DESTEKLER

Doğal antibakteriyel özellikleri sayesinde portakal kabuğu ağızdaki bakterileri azaltarak diş eti sağlığını korur ve kötü nefesi önlemeye yardımcı olur.

5. CİLT SAĞLIĞI VE TEMİZLİĞİ İÇİN ETKİLİDİR

Portakal kabuğunun kabartılarında cilt için faydalı yağlar bulunur. Toz haline getirilmiş portakal kabuğu cilde peeling etkisi sağlar, cildi ölü hücrelerden arındırır ve doğal parlaklık kazandırır.

6. METABOLİZMAYI HIZLANDIRIR

Portakal kabuğu çayı, metabolizmayı hızlandırmaya ve yağ yakımını desteklemeye yardımcı olabilir. Zayıflamak isteyenler için faydalı bir çay alternatifidir.

7. ANTİENFLAMATUAR VE ANTİOKSİDAN ÖZELLİKLER

Portakal kabuğunda bulunan hesperidin ve polifenoller, vücuttaki iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olur. Bu sayede artrit ve diğer inflamatuar rahatsızlıklara karşı koruyucu olabilir.

PORTAKAL KABUĞUNU TÜKETMENİN YOLLARI

Portakal kabuğu çayı hazırlayarak sindirime ve metabolizmaya katkıda bulunabilirsiniz.

Toz haline getirerek cilt maskelerinde kullanabilir veya yemeklerinize ekleyebilirsiniz.

Tatlı ve keklere rendelenmiş olarak ekleyerek lezzet ve aroma katabilirsiniz.

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