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Ayvayı tereyağıyla pişirin! Faydasına şok olacaksınız

Ayvalar çıkmaya başladı. Hem çekirdeği hem kendisi faydalı olan ayvanın şurubu, reçeli ve tatlısı yapılabiliyor. Ayva tereyağıyla bir araya geldiğinde adeta ilaç oluyor. Hatta kokusu bile sağlığa şifa bir meyve. Ayvanın çekirdeği ciltteki sivilcelerden kurtarırken ayva şurubu birçok organ için ilaç. İşte ayvanın faydaları…

15 Ekim 2024 Salı 09:14 | Son Güncelleme:
Ayvayı tereyağıyla pişirin! Faydasına şok olacaksınız
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Sonbahar ve kış demek ayvaların sofralara gelmesi demek. Peki, ayvanın faydası ne? Ayvanın çekirdeği, yaprağı, macunu, şurubu, suyu ve kısacası her şeyi vücuda tepeden tırnağa şifa sunuyor.

TEREYAĞLI AYVANIN FAYDALARI

Tereyağında pişirilen ayva nefes yolu hastalıklarına, öksürüğe, bronşite ve tüberküloz hastalığına iyi gelmektedir.

AYVA ÇEKİRDEĞİ SİVİLCE İLACI GİBİ

Ayvanın çekirdeklerini bir bardak suya koyun. Jel olana kadar bekletin. Düzenli olarak yüzünüze uyguladığınızda cildi pürüzsüzleştirdiğini fark edeceksiniz.

AYVANIN FAYDALARI

Ayva kalp, akciğer, boğaz, mide, böbrek, göz, bağırsak, ağız rahatsızlıkları ve adet kanamalarına faydalıdır

Meyvelerinden hazırlanan şurup ve kompostolar çocuk ishallerine karşı çok etkilidir.

Ayva meyveleri kalbe kuvvet verir ve rahatlatır.

Kalpteki sıkıntıyı, çarpıntıyı ve ağız kokusunu giderir.

Harareti ve ishali keser.

Hazımsızlığı giderir, mideyi ve bağırsağı kuvvetlendirir, ince bağırsak iltihabını giderir.

Vücudun gelişmesine yardım eder.

Ayva damar sertliğine, karaciğer tembelliğine iyi gelir, tansiyonu düşürür, safrayı düzene sokar.

AYVA YAPRAĞININ FAYDASI

Yapraklarının çayı kalp ağrılarına iyi gelmekte, sakinleştirici özelliği bulunmaktadır.

AYVA ÇİÇEĞİNİN FAYDASI

Ayva çiçeği bal ile macun yapılıp yutulursa, baş ağrısını keser.

Ayva çiçeği kaynatılıp içilirse, kalp çarpıntısını keser, kalbi kuvvetlendirir, annenin sütünü artırır.

Ayva kokusu kalp ve dimağı kuvvetlendirir.

Ayva hoşafı yaşlıların ayaklarının tutukluk yapmasını giderir.

Ayva varise karşı iyidir, yorgunluğu, bitkinliği giderir.

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