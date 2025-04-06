Türkiye'ye vize uygulamayan ülkeler! Şimdi gezme zamanı

Son yıllarda Türkiye'de yurtdışı tatil rotaları popüler oldu. Özellikle vizesiz ülkeler çok tercih ediliyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, birçok ülkeye vizesiz veya kapıda vize alarak seyahat edebiliyor. Sadece seyahat planlarınızı yaparken, ülkelerin vize politikalarının zaman zaman değişebileceğini unutmayınız. Güncel ve detaylı bilgi için seyahat etmeyi planladığınız ülkenin resmi konsolosluk veya büyükelçiliklerinin duyurularını takip etmekte fayda var.

TÜRKİYE'DEN VİZE İSTEMEYEN ÜLKELER

Türkiye'den vize talep etmeyen bazı ülkeleri bölgelere göre listeledik. İşte vizesiz ülkeler listesi...

Avrupa:

Arnavutluk: 90 güne kadar vizesiz.

Bosna-Hersek: 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla vizesiz.

Karadağ: 90 güne kadar vizesiz.

Kosova: 90 güne kadar vizesiz.

Kuzey Makedonya: 90 güne kadar vizesiz.

Moldova: 90 güne kadar vizesiz.

Sırbistan: 90 güne kadar vizesiz.

Asya:

Azerbaycan: 90 güne kadar vizesiz.

Gürcistan: 1 yıla kadar vizesiz.

İran: 90 güne kadar vizesiz.

Japonya: 90 güne kadar vizesiz.

Katar: 90 güne kadar vizesiz.

Kazakistan: 30 güne kadar vizesiz.

Kırgızistan: 90 güne kadar vizesiz.

Malezya: 90 güne kadar vizesiz.

Singapur: 30 güne kadar vizesiz.

Güney Kore: 90 güne kadar vizesiz.

Amerika:

Arjantin: 90 güne kadar vizesiz.

Brezilya: 90 güne kadar vizesiz.

Şili: 90 güne kadar vizesiz.

Kolombiya: 90 güne kadar vizesiz.

Peru: 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla vizesiz.

Meksika: Elektronik onay (eTA) ile 180 güne kadar vizesiz.

Afrika:

Fas: 90 güne kadar vizesiz.

Tunus: 90 güne kadar vizesiz.

Güney Afrika: 30 güne kadar vizesiz.

Seyşeller: 3 aya kadar vizesiz.

Okyanusya:

Fiji: 90 güne kadar vizesiz.

Vanuatu: 30 güne kadar vizesiz.

Pasaportsuz Seyahat Edilebilen Ülkeler:

Azerbaycan: Kimlik kartıyla seyahat mümkün.

Gürcistan: Kimlik kartıyla seyahat mümkün.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti: Kimlik kartıyla seyahat mümkün.

Moldova: Kimlik kartıyla seyahat mümkün.

Ukrayna: Kimlik kartıyla seyahat mümkün.

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