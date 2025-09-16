ANASAYFA
Asla bozulmayan salatalık turşusu tarifi! Sırrı ne sirkede ne salatalıkta

Uzun süre dayanan ve hiçbir şekilde bozulmayan salatalık turşusu yapmak için doğru malzemeleri kullanmak çok önemli. Peki, salatalık turşusu üzüm sirkesiyle mi elma sirkesiyle mi yapılır? Evde kolayca hazırlayabileceğiniz ve uzun süre taze kalan bir turşu için ideal bir salatalık turşusu tarifi hazırladık. İşte asla bozulmayan turşunun sırları…

16 Eylül 2025 Salı 11:21
Asla bozulmayan salatalık turşusu tarifi! Sırrı ne sirkede ne salatalıkta
Salatalık turşusu tarifi merak ediliyor. Bu turşunun bozulmaması için birkaç püf noktası bulunuyor. İşte sirkesinden kavanozuna kadar tüm salatalık turşusu detayları...

SALATALIK TURŞUSUNUN PÜF NOKTALARI

Turşu suyunun taze kalmasını ve bozulmamasını sağlamak için cam kavanozları sterilize ettiğinizden emin olun. Kavanozun kapağını da sıkıca kapatmak önemlidir.

Sirkeli suyun miktarını artırarak, turşunun daha asidik ve uzun süre dayanmasını sağlayabilirsiniz.

Bu tarifle yaptığınız turşu, şişe açıldığında asla bozulmaz ve lezzetinden kaybetmez. Kendi turşunuzu yıllarca saklayabilirsiniz!

SALATALIK TURŞUSU MALZEMELER

1 kg taze salatalık (kısa ve sert olanları tercih edin)

1 litre su

1,5 yemek kaşığı tuz (turşuluk tuz tercih edin)

1 yemek kaşığı şeker

1 su bardağı üzüm sirkesi (veya elma sirkesi)

3-4 diş sarımsak

1 çay kaşığı limon tuzu

1 tatlı kaşığı kimyon (isteğe bağlı)

2-3 dal taze dereotu

1-2 dal taze kekik (isteğe bağlı)

1 tatlı kaşığı hardal tohumu (isteğe bağlı)

SALATALIK TURŞUSU TARİFİ

Salatalıkları Hazırlayın: Salatalıkları iyice yıkayın ve uçlarını kesmeyin. Eğer çok uzunlarsa, ortadan ikiye kesebilirsiniz. Sıkı ve taze salatalıklar kullanmanız turşunuzun uzun süre dayanmasını sağlar.

Turşu Suyunu Hazırlayın: Bir tencerede suyu kaynatın, kaynadıktan sonra içine tuz, şeker ve limon tuzunu ekleyin. Karıştırarak tamamen erimesini sağlayın. Ardından sirkeyi ekleyin ve karıştırmaya devam edin. Şeker ve tuz tamamen çözündükten sonra, turşu suyunu ocaktan alın ve oda sıcaklığında ılımasını bekleyin.

Baharatları Ekleyin: Cam kavanozun dibine dereotu, kekik, kimyon ve hardal tohumlarını yerleştirin. Ardından, doğradığınız sarımsakları ekleyin. Baharatları daha homojen olması için karıştırabilirsiniz.

Salatalıkları Yerleştirin: Salatalıkları hazırladığınız kavanozun içine dik olarak yerleştirin. Eğer salatalıklar büyükse, dikkatlice sıkıştırarak yerleştirebilirsiniz, ancak kavanozun ağzını sıkıca kapatamayacak kadar fazla salatalık koymamaya dikkat edin.

Suyu Dökün: Hazırladığınız turşu suyunu, salatalıkların üzerine dökün. Kavanozun ağzına kadar turşu suyu gelmeli. Kavanozun ağzındaki hava boşluğunun minimumda olmasına dikkat edin.

Bekletin: Kavanozun ağzını sıkıca kapatın. 3-4 gün boyunca oda sıcaklığında bekletin. Bu süre zarfında, turşunuz mayalanmaya başlayacaktır. Ardından, turşunuzu serin ve karanlık bir ortamda saklayarak, daha uzun süre boyunca taze tutabilirsiniz.

