Zencefil çayı neye iyi gelir? Zencefilin faydaları nelerdir?
Soğuk kış günlerinde en çok tercih edilen bitki çaylarından biri zencefil çayı. Bu çay sadece sıcak tutmakla kalmaz, sağlığa da birçok faydası bulunur. Peki, zencefil çayı neye iyi gelir, düzenli tüketildiğinde vücutta nasıl etkiler gösterir? İşte zencefil çayının faydaları…
Havaların serinlemesiyle zencefil çayının popülerliği de arttı. Peki, zencefil çayı neye iyi gelir? Zencefilin faydaları nelerdir?
Zencefil çayı; bağışıklığı güçlendiren, mideyi rahatlatan ve kış aylarında vücudu destekleyen doğal bir şifa kaynağıdır. Ancak ölçülü tüketmek, fayda sağlamak için en önemli noktadır.
ZENCEFİL ÇAYININ BAŞLICA FAYDALARI
Bağışıklığı güçlendirir: Antioksidan etkisi sayesinde vücudu grip ve soğuk algınlığına karşı korur.
Mide bulantısını azaltır: Özellikle yol tutması ve hamilelik dönemindeki mide bulantısına iyi gelir.
Sindirim sistemini rahatlatır: Hazımsızlık ve şişkinliği önler, gaz problemlerini azaltır.
Ağrı kesici etki gösterir: Kas ve eklem ağrılarını hafifletebilir.
Kan dolaşımını hızlandırır: Kan akışını artırarak vücudu ısıtır ve enerji verir.
Stresi azaltır: Ilık tüketildiğinde sakinleştirici bir etki sağlar.
DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Fazla tüketim mide yanması ve reflü şikâyetlerini artırabilir.
Kan sulandırıcı ilaç kullananlar için riskli olabilir.
Hamilelerin günde 1 fincandan fazla tüketmemesi önerilir.
ZENCEFİL ÇAYI NASIL HAZIRLANIR?
1 bardak kaynar suya 1 tatlı kaşığı rendelenmiş taze zencefil ekleyin.
5-10 dakika demlenmeye bırakın.
İsteğe göre limon ve bal ekleyerek tüketin.