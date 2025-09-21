Zeka testi: Somurtkan emoji nerede? 457 kişiden sadece 27'si bulabildi

Son günlerde sosyal medyada popüler hale gelen zeka testleri, hem eğlenceli vakit geçirmenizi sağlıyor hem de dikkatinizi ölçüyor. İşte bunlardan biri de yüzlerce gülen yüz emojisi arasında gizlenmiş tek bir somurtkan emojiyi bulma oyunu.

5 SANİYELİK ZEKA TESTİ

Katılımcılardan 457 kişi teste dahil oldu, fakat yalnızca 5 saniyede 27'si gizlenen somurtkan ifadeyi kısa sürede fark edebildi. Bu da testin düşündüğünüzden çok daha zor olduğunu ortaya koyuyor.

Zeka testleri yalnızca eğlence değil, aynı zamanda konsantrasyon ve dikkat gücünü ölçen küçük egzersizler. Siz de bu emoji bulmacasında şansınızı deneyin. Somurtkan emojiyi ne kadar sürede bulacaksınız?

Bu zeka testi görselinde göz kamaştırıcı şekilde sıralanmış yüzlerce gülen emoji bulunuyor. Ancak aralarında dikkatlice bakıldığında bir adet somurtkan emoji gizlenmiş durumda.

Eğer ilk bakışta bulamadıysanız panik yapmayın; uzmanlara göre bu tür görsel zeka testleri beynin dikkat ve odaklanma kapasitesini geliştirmeye yardımcı oluyor.

SOMURTKAN EMOJİ İÇİN İPUCU

Zeka testlerinde ipuçlarıyla ilerlemek işinizi kolaylaştırabilir. Çünkü 5 saniye kuralı var. Önce satır satır inceleyin, ardından gözlerin değil ağız çizgilerinin farklılıklarına odaklanın.

Bulduğunuzda ise gerçekten farklı bakış açısına sahip olduğunuzu göreceksiniz. Somurtkan emoji için sol alt kısımlara bakın ve hemen fark edin.

