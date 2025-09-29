Botoks hakkında doğru bilinen 5 yanlış

Estetik dünyasında en çok tercih edilen uygulamalardan biri de botoks. Kırışıklıkları azaltmak, cildi daha genç ve canlı göstermek için kullanılan botoks hakkında internette pek çok bilgi dolaşıyor. Ancak uzmanlara göre bunların bir kısmı yanlış bilinen doğrular. İşte botoksla ilgili en yaygın 5 yanılgı...

1. BOTOKS YÜZÜ DONUKLAŞTIRIR

Gerçek: Doğru dozda ve uzman ellerde yapılan botoks, mimiklerinizi tamamen yok etmez. Amaç, kırışıklıkları yumuşatmak ve daha taze bir görünüm kazandırmaktır.

2. BOTOKS SADECE KADINLARA YAPILIR

Gerçek: Botoks, kadınlar kadar erkekler tarafından da tercih ediliyor. Erkekler özellikle alın çizgileri ve kaş arası bölgesinde botoks uygulamasına başvuruyor.

3. BOTOKS KALICIDIR

Gerçek: Botoksun etkisi ortalama 4-6 ay sürer. Kalıcı bir işlem değildir, etkisini korumak için düzenli aralıklarla tekrarlanması gerekir.

4. BOTOKS TEHLİKELİDİR

Gerçek: Sağlık Bakanlığı onaylı ürünlerle, alanında uzman hekimler tarafından yapıldığında botoks güvenli bir uygulamadır. Yan etkiler genellikle geçicidir.

5. BOTOKS SADECE KIRIŞIKLIK İÇİNDİR

Gerçek: Botoks sadece estetik amaçla değil; migren, diş sıkma (bruksizm) ve aşırı terleme gibi tıbbi sorunların tedavisinde de kullanılır.

