ANASAYFA
SON DAKİKA
YAZARLAR
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
MAGAZİN
SİYASET
EKONOMİ
YAŞAM
DÜNYA
KÜLTÜR SANAT
EĞİTİM
TELEVİZYON
CUMARTESİ
SİNEMA
KİTAP
TREND
TARİH
SAĞLIK
MODA

Her evde var ama yanlış tüketiyoruz! Böyle yiyince faydası 7 kat artıyor

Uzmanlara göre herkesin mutfağında bulunan bu besin, doğru tüketildiğinde vitamin ve mineral emilimini 7 kat artırıyor. Yanlış kullanım ise faydasını neredeyse sıfıra indiriyor…

HATİCE GÖVENÇ | 21 Eylül 2025 Pazar 10:26 | Son Güncelleme:
Her evde var ama yanlış tüketiyoruz! Böyle yiyince faydası 7 kat artıyor
ABONE OL

Mutfakta sık kullandığımız ve neredeyse her evde bulunan limon, çoğu zaman yanlış tüketim yüzünden gerçek faydasını göstermiyor. Çoğumuz limonu sadece yemeklere sıkıyor ya da çaya ekliyoruz. Ancak uzmanlar, limonun özellikle taze sıkılıp bekletilmeden tüketildiğinde C vitamininin en yüksek seviyede korunduğunu belirtiyor.

LİMONUN VİTAMİNLERİNE DİKKAT!

Limon suyu uzun süre beklediğinde içindeki vitaminler hızla kayboluyor. Ayrıca demir açısından zengin gıdalarla birlikte tüketildiğinde, vücudun demir emilimini kat kat artırıyor. Bu da hem bağışıklık sistemini güçlendiriyor hem de kansızlığa karşı doğal bir koruma sağlıyor.

Her evde bulunan limonun faydası, doğru yöntemlerle tüketildiğinde tam anlamıyla ortaya çıkıyor. Küçük ama etkili bu alışkanlık, bağışıklık sistemini güçlendiriyor, vücutta vitamin-mineral emilimini artırıyor ve sağlıklı bir yaşam için güçlü bir destek sağlıyor.

LİMONUN DOĞRU TÜKETİM ŞEKİLLERİ

Taze sıkılmış limonu hemen tüketin, uzun süre bekletmeyin.

Demir içeren besinlerle (ıspanak, mercimek, nohut) birlikte tüketin.

Sıcak çaya değil, ılımış suya ekleyin. Bu şekilde vitamin kaybı en aza iner.

Sabah aç karna bir bardak ılık suya birkaç damla limon sıkmak, metabolizmayı harekete geçirir.

Osmanlı sarayının hafıza ilacı: Günde 1 avuç yiyenin ömrü uzuyor
Etiketler:
- Popüler Haberler -
Zeka testi: 91'lerin içindeki 61 sayısı nerede? Kartal gözlü olanlar hemen buluyor
Zeka testi: 91'lerin içindeki 61 sayısı nerede? Kartal gözlü olanlar hemen buluyor
Çekici bir kişiliğe nasıl sahip olunur? 5 tüyo
Çekici bir kişiliğe nasıl sahip olunur? 5 tüyo
3 meslek Z kuşağının favorisi! Hem para hem zeka demek! Bu meslekler için can atıyorlar
3 meslek Z kuşağının favorisi! Hem para hem zeka demek! Bu meslekler için can atıyorlar
Yıllarca yedik ama zararları şimdi çıkmaya başladı! Hayatınızı değiştirecek gerçekler
Yıllarca yedik ama zararları şimdi çıkmaya başladı! Hayatınızı değiştirecek gerçekler
Asla bozulmayan salatalık turşusu tarifi! Sırrı ne sirkede ne salatalıkta
Asla bozulmayan salatalık turşusu tarifi! Sırrı ne sirkede ne salatalıkta
MasterChef'te Danilo Şef klasiği: Tiramisu tarifi! Püf noktası krema
MasterChef'te Danilo Şef klasiği: Tiramisu tarifi! Püf noktası krema
40 yaşından sonra erkekleri bekleyen tehlike: Prostat kanseri! İlk belirti...
40 yaşından sonra erkekleri bekleyen tehlike: Prostat kanseri! İlk belirti...
12 burç 12 tanım! Burçların tek kelimelik tanımları
12 burç 12 tanım! Burçların tek kelimelik tanımları
Diş eti iltihabında sızının doğal ilacı! 1 iğneye bedel doğal yöntem
Diş eti iltihabında sızının doğal ilacı! 1 iğneye bedel doğal yöntem
Bu meyvenin içi erkeklere, dışı kadınlara faydalı! Hem kalbi hem bağışıklığı demir gibi yapıyor
Bu meyvenin içi erkeklere, dışı kadınlara faydalı! Hem kalbi hem bağışıklığı demir gibi yapıyor
İbn-i Sina 1000 yıl önceden uyardı! Sonbaharda bu gıdaları tüketmeyin, yemekten sonra sakın bunu yapmayın
İbn-i Sina 1000 yıl önceden uyardı! Sonbaharda bu gıdaları tüketmeyin, yemekten sonra sakın bunu yapmayın