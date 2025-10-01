Kuru öksürük için İbn-i Sina reçetesi! İster balla ister kuru üzümle deneyin

Sonbaharda soğuk algınlığından yakınan birçok kişi "Kuru öksürüğe ne iyi gelir?" diye araştırıyor. Çünkü kuru öksürük hemen geçen bir rahatsızlık değil.

Kuru öksürük için birçok kişi ilaç yerine doğal karışımları, şifalı bitkileri deniyor. El-Kanun fi't Tıbb adlı eserinde kuru öksürük için çeşitli tarifler hazırlayan İbn-i Sina, kuru öksürük için bal ve keten tohumunu öneriyor. Fakat tek reçete bu değil. İşte kuru öksürük için 4 tarif...

İBN-İ SİNA'NIN KURU ÖKSÜRÜĞE KARŞI 4 TARİFİ

İbn-i Sina'nın ilaç tarifleri ağızda uzun süre kalacak şekilde hazırlanır. Böylece mide ya da akciğere yavaş şekilde ulaşırlar. Herhangi bir hastalığı olanlar doğal karışımları denemeden önce mutlaka doktoruna danışarak kullanmalıdır. İşte kuru öksürüğe iyi gelen ilaç tarifleri...

KURU ÖKSÜRÜK İÇİN BALLI KARIŞIM

Kavrulmuş keten tohumu bal ile yoğrulur ve gerektiğinde kullanılır.

KURU ÖKSÜRÜK VE ATEŞ İÇİN KARIŞIM

Soyulmuş salatalık tohumu, soyulmuş badem, hatmi tohumu, ebe gümeci, zamk ve kitre zamkı, nişasta, soyulmuş ayva çekirdeği, meyan kökü, ökse ve kuru üzüm ile pişirildikten sonra üzerine kaynatılmış üzüm suyu dökülerek preparat hazırlanır.

ÖKSÜRÜK VE ATEŞ İÇİN KURU ÜZÜMLÜ KARIŞIM

Ökse, iğde, soyulmuş meyan kökü, kuru üzüm, sinameki, su ile kaynatılır ve üzerine kaynatılmış üzüm suyu eklenir. Bu karışım katılaşıp bal gibi olana kadar pişirilir. Daha sonra gerektiği miktarda üzerine bakla unu eklenir.

ÜŞÜTMEYE BAĞLI GÖĞÜS AĞRISINA KARIŞIM

Bal ile suyu hafif ateşte pişirin. Köpüğünü alın. Kaynadıktan sonra süzün. Damla sakızı, safran ve tarçın gibi bitkiler ekleyin.