Kan şekerini terazi gibi dengeleyen 3 basit yiyecek

Uzmanlar, günlük beslenmeye eklenen bazı basit gıdaların kan şekerini dengelediğini ve vücudu adeta bir terazi gibi sabit tuttuğunu belirtiyor. Peki, kan şekerini ne dengeler?

KAN ŞEKERİNİ DENGELEYEN 3 YİYECEK

Kan şekerini dengelemek için büyük değişimlere gerek yok. Sofranıza ekleyeceğiniz yulaf, nohut ve tarçın, hem sağlıklı bir metabolizma hem de dengeli bir yaşam için güçlü destek sağlıyor. İşte her mutfakta bulunabilecek 3 mucize yiyecek...

1. YULAF

Lif açısından zengin olan yulaf, sindirimi yavaşlatır ve glikozun kana daha dengeli karışmasını sağlar. Sabah kahvaltısında yulaf tüketmek gün boyu tokluk hissi verir.

2. NOHUT

Bitkisel protein ve çözünür lif kaynağıdır. Nohut, hem bağırsak sağlığını destekler hem de yemek sonrası kan şekeri dalgalanmalarını önler.

3. TARÇIN

Araştırmalar, düzenli tarçın tüketiminin insülin hassasiyetini artırdığını gösteriyor. Yoğurda, süte veya çaya eklenen bir çay kaşığı tarçın, tatlı krizlerini azaltır.

