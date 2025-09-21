ANASAYFA
Kan şekerini terazi gibi dengeleyen 3 basit yiyecek

Kan şekerindeki ani iniş ve çıkışlar hem yorgunluk hem de sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Uzmanlara göre sofranızdan eksik etmeyeceğiniz bu 3 basit yiyecek, kan şekerini adeta terazi gibi dengeliyor. Diyabet riskini azaltırken enerjiyi de uzun süre sabit tutuyor.

HİLAL ÇAKIR | 21 Eylül 2025 Pazar 11:27 | Son Güncelleme:
Kan şekerini terazi gibi dengeleyen 3 basit yiyecek
Uzmanlar, günlük beslenmeye eklenen bazı basit gıdaların kan şekerini dengelediğini ve vücudu adeta bir terazi gibi sabit tuttuğunu belirtiyor. Peki, kan şekerini ne dengeler?

KAN ŞEKERİNİ DENGELEYEN 3 YİYECEK

Kan şekerini dengelemek için büyük değişimlere gerek yok. Sofranıza ekleyeceğiniz yulaf, nohut ve tarçın, hem sağlıklı bir metabolizma hem de dengeli bir yaşam için güçlü destek sağlıyor. İşte her mutfakta bulunabilecek 3 mucize yiyecek...

1. YULAF

Lif açısından zengin olan yulaf, sindirimi yavaşlatır ve glikozun kana daha dengeli karışmasını sağlar. Sabah kahvaltısında yulaf tüketmek gün boyu tokluk hissi verir.

2. NOHUT

Bitkisel protein ve çözünür lif kaynağıdır. Nohut, hem bağırsak sağlığını destekler hem de yemek sonrası kan şekeri dalgalanmalarını önler.

3. TARÇIN

Araştırmalar, düzenli tarçın tüketiminin insülin hassasiyetini artırdığını gösteriyor. Yoğurda, süte veya çaya eklenen bir çay kaşığı tarçın, tatlı krizlerini azaltır.

Her evde var ama yanlış tüketiyoruz! Böyle yiyince faydası 7 kat artıyor
