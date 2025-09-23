Canan Karatay ısrarla tavsiye etti! Biberleri böyle kurutun! Hem küflenmiyor hem lezzetli

Dolmalık biber hem yazın hem kışın sevilerek tüketiliyor. Fakat yaz biberlerinin tadı kış biberlerinden daha lezzetli. Bu yüzden birçok insan dolmalık biberi kurutma yöntemini araştırıyor.

Prof. Dr. Canan Karatay'ın Karatay'ın Karatay Mutfağı kitabından dolmalık biber kurutma tarifi kış hazırlığınızı kolaylaştıracak.

CANAN KARATAY'IN DOLMALIK BİBER KURUTMA YÖNTEMİ

Malzemeler

3 kilo dolmalık biber

TARİFİ

Biberleri yıkayın. Baş kısımlarını kesin, içlerini temizleyin.

İçi boşalmış biberleri, bir iğne iplik yardımıyla ipe dizin ve gölge bir yerde kurutun.

Kuruduktan sonra biberleri de nem almayan kuru bir yerde saklayın.

DOLMALIK BİBERİN FAYDALARI

Dolmalık biber, özellikle C vitamini açısından oldukça zengindir. C vitamini, bağışıklık sistemini güçlendirir, vücuda direnç kazandırır ve cildin sağlığını iyileştirir.

Aynı zamanda A vitamini ve B vitamini (özellikle B6 ve folat) içerir, bu da göz sağlığını destekler, cildi korur ve hücresel yenilenmeye yardımcı olur.

ANTİOKSİDAN ÖZELLİKLERİ

Dolmalık biberde bulunan karotenoidler, özellikle likopen ve beta-karoten, güçlü antioksidanlardır. Bu maddeler serbest radikalleri nötralize eder, hücreleri korur ve erken yaşlanmayı engeller.

Beta-karoten, vücutta A vitaminine dönüşerek göz sağlığını korur ve gece körlüğü gibi problemleri önler.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

C vitamini ve diğer antioksidanlar sayesinde dolmalık biber, bağışıklık sistemini güçlendirir. Özellikle kış aylarında gribal enfeksiyonlara karşı vücudu koruyucu bir etki gösterir.

4. Sindirim Sistemine Yardımcıdır

Yüksek lif içeriği sayesinde dolmalık biber, sindirim sistemini düzenler, kabızlık problemlerine karşı etkilidir ve bağırsak sağlığını destekler.

DÜŞÜK KALORİLİ VE ZENGİN SU İÇERİĞİ

Dolmalık biber, düşük kalorili bir sebzedir ve su oranı oldukça yüksektir, bu nedenle kilo kontrolü yapanlar için ideal bir besindir.

Aynı zamanda su kaybını engeller ve vücudu nemlendirir.

KALP SAĞLIĞINI DESTEKLER

İçerdiği potasyum, lif ve antioksidanlar sayesinde kalp sağlığını iyileştirir. Potasyum, kan basıncını dengelemeye yardımcı olur, kalp ritmini düzenler.

KANSERE KARŞI KORUYUCU ETKİ

Dolmalık biberdeki likopen ve beta-karoten, kansere karşı koruyucu etkiler gösterir. Bu maddeler, hücrelerin hasar görmesini engeller ve kanser hücrelerinin yayılmasını yavaşlatabilir.

CİLT SAĞLIĞINI İYİLEŞTİRİR

Dolmalık biberin içeriğindeki C vitamini, cildin elastikiyetini artırır, kırışıklıkların önüne geçer ve ciltteki lekelerin giderilmesine yardımcı olabilir.

DİYABETİ KONTROL ETMEYE YARDIMCI OLUR

Dolmalık biber, düşük glisemik indekse sahip olduğu için kan şekeri seviyelerinin yükselmesine engel olur. Bu da diyabet hastaları için faydalıdır.