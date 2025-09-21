ANASAYFA
SON DAKİKA
YAZARLAR
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
MAGAZİN
SİYASET
EKONOMİ
YAŞAM
DÜNYA
KÜLTÜR SANAT
EĞİTİM
TELEVİZYON
CUMARTESİ
SİNEMA
KİTAP
TREND
TARİH
SAĞLIK
MODA

Her sabah 1 kaşık yiyen yaşadı! Tansiyonu saat gibi çalışıyor

Tansiyon için bazı küçük alışkanlıklar büyük fayda sağlıyor. Uzmanlara göre her sabah düzenli olarak yalnızca 1 kaşık tüketilen doğal bir besin, tansiyonu dengeleyerek kalp sağlığını koruyor. İşte tansiyona şifa besin…

HATİCE GÖVENÇ | 21 Eylül 2025 Pazar 15:28 | Son Güncelleme:
Her sabah 1 kaşık yiyen yaşadı! Tansiyonu saat gibi çalışıyor
ABONE OL

Tansiyon, çağımızın en yaygın sağlık sorunlarından biri. Ani iniş çıkışlar hem günlük yaşamı olumsuz etkiliyor hem de ciddi rahatsızlıklara davetiye çıkarıyor. Uzmanlar, düzenli olarak tüketilecek doğal bir besinin tansiyonu adeta saat gibi dengelediğini söylüyor. Üstelik her sabah yalnızca 1 kaşık tüketmek yeterli.

Her sabah sadece 1 kaşık zeytinyağı, tansiyonu dengelemek ve kalp sağlığını korumak için doğal ve etkili bir yöntem sunuyor. Küçük bir alışkanlıkla daha sağlıklı bir yaşam mümkün.

KALP DAMAR İÇİN BİREBİR BESİN: ZEYTİNYAĞI

Akdeniz mutfağının vazgeçilmezi olan zeytinyağı, içerdiği sağlıklı yağ asitleri ve antioksidanlar sayesinde kalp-damar sağlığını koruyor. Düzenli tüketildiğinde kan basıncını dengeliyor, damarların esnekliğini artırıyor ve tansiyonun stabil kalmasına yardımcı oluyor.

Nasıl Tüketilmeli?

Sabahları aç karnına 1 yemek kaşığı zeytinyağı içilebilir.

İçecek olarak ağır gelirse, limon suyu ile karıştırılabilir.

Günlük salatalara çiğ halde eklenerek de tüketilebilir.

Fazla tüketim sindirim sorunlarına yol açabileceği için ölçüyü aşmamak önemli.

Kan şekerini terazi gibi dengeleyen 3 basit yiyecek
Etiketler:
- Popüler Haberler -
Zeka testi: Somurtkan emoji nerede? 457 kişiden sadece 27'si bulabildi
Zeka testi: Somurtkan emoji nerede? 457 kişiden sadece 27'si bulabildi
Kan şekerini terazi gibi dengeleyen 3 basit yiyecek
Kan şekerini terazi gibi dengeleyen 3 basit yiyecek
Her evde var ama yanlış tüketiyoruz! Böyle yiyince faydası 7 kat artıyor
Her evde var ama yanlış tüketiyoruz! Böyle yiyince faydası 7 kat artıyor
Zeka testi: 91'lerin içindeki 61 sayısı nerede? Kartal gözlü olanlar hemen buluyor
Zeka testi: 91'lerin içindeki 61 sayısı nerede? Kartal gözlü olanlar hemen buluyor
Çekici bir kişiliğe nasıl sahip olunur? 5 tüyo
Çekici bir kişiliğe nasıl sahip olunur? 5 tüyo
3 meslek Z kuşağının favorisi! Hem para hem zeka demek! Bu meslekler için can atıyorlar
3 meslek Z kuşağının favorisi! Hem para hem zeka demek! Bu meslekler için can atıyorlar
Yıllarca yedik ama zararları şimdi çıkmaya başladı! Hayatınızı değiştirecek gerçekler
Yıllarca yedik ama zararları şimdi çıkmaya başladı! Hayatınızı değiştirecek gerçekler
Asla bozulmayan salatalık turşusu tarifi! Sırrı ne sirkede ne salatalıkta
Asla bozulmayan salatalık turşusu tarifi! Sırrı ne sirkede ne salatalıkta
MasterChef'te Danilo Şef klasiği: Tiramisu tarifi! Püf noktası krema
MasterChef'te Danilo Şef klasiği: Tiramisu tarifi! Püf noktası krema
40 yaşından sonra erkekleri bekleyen tehlike: Prostat kanseri! İlk belirti...
40 yaşından sonra erkekleri bekleyen tehlike: Prostat kanseri! İlk belirti...
12 burç 12 tanım! Burçların tek kelimelik tanımları
12 burç 12 tanım! Burçların tek kelimelik tanımları