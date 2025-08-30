Anne eli değmiş lezzeti... Tam kıvamında ezogelin çorbası tarifi

Ezogelin çorbası baharatlarla daha da lezzetleniyor. Bol malzemeli ezogelin çorbası için tüm malzemelerin taze olması gerekiyor. İşte adım adım ezogelin çorbası tarifi...

Ezogelin çorbası, Türk mutfağının sevilen ve doyurucu çorbalarından biridir. İşte klasik tarifi:

Malzemeler

1 çay bardağı kırmızı mercimek

2 yemek kaşığı pirinç

2 yemek kaşığı bulgur

1 adet soğan

1-2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası (isteğe bağlı)

2 yemek kaşığı sıvı yağ veya tereyağı

1 tatlı kaşığı nane

1 tatlı kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kimyon

Tuz, karabiber

6-7 su bardağı su veya et suyu

Yapılışı

Hazırlık: Mercimek, pirinç ve bulguru yıkayın.

Soğan kavurma: Tencereye yağı alın, ince doğranmış soğanı ve ezilmiş sarımsağı kavurun.

Salça ekleme: Salçaları ekleyip birkaç dakika daha kavurun.

Bakliyatları ekleme: Yıkanmış mercimek, pirinç ve bulguru ilave edin, karıştırın.

Suyunu koyma: Üzerine sıcak su veya et suyunu ekleyin. Orta ateşte mercimek ve diğer bakliyatlar iyice yumuşayana kadar pişirin.

Baharatlandırma: Tuz, karabiber, kimyonu ekleyin.

Sos hazırlama: Küçük bir tavada biraz yağ, nane ve pul biberi kızdırıp çorbaya dökün.

Servis

Sıcak olarak limon dilimleri ile servis edebilirsiniz.

Yanında taze ekmek çok yakışır.