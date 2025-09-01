ANASAYFA
Belirtiler kızarıklık, şişlik ve kaşıntı...Böcek ısırığına ilk müdahale nasıl olmalıdır?

Sivrisinek ve böcek ısırığında ilk müdahale çok önemlidir. Böcek ısırığında kaşıntı sıklıkla görülür. Mikrop öldürmek için limon kolonyası sürülüyor. İşte detaylar...

KADİR TEKİN | 1 Eylül 2025 Pazartesi 17:39 | Son Güncelleme:

Böcek ısırığına karşı yapılabilecekler genellikle ısırığın türüne, alerjik durumunuza ve belirtilerin şiddetine göre değişir. Genel olarak şunlar iyi gelir:

İlk Müdahale

Temizlik: Bölgeyi sabunlu suyla yıkayın, enfeksiyon riskini azaltır.

Soğuk Kompres: Şişlik ve kaşıntıyı azaltmak için 10–15 dakika buz torbası ya da soğuk bez uygulayın.

Kaşımaktan Kaçının: Kaşımak enfeksiyona yol açabilir.

Rahatlatıcı Uygulamalar

Aloe vera jeli veya karbonatlı su macunu sürmek tahrişi azaltabilir.

Elma sirkesi ya da limon suyu hafif antiseptik etki gösterebilir.

Bal hem yatıştırıcı hem de antibakteriyel özellik taşır.

İlaç Desteği

Antihistaminik tablet veya kaşıntı giderici krem (ör. fenistil jel, hidrokortizon krem) kullanılabilir.

Ağrı için parasetamol veya ibuprofen alınabilir.

Dikkat Gerektiren Durumlar

Aşırı şişlik, nefes darlığı, baş dönmesi, dudak/dil şişmesi gibi belirtiler varsa hemen acil servise gidin (alerjik şok riski).

Isırık bölgesi kızarıklık ve sıcaklıkla birlikte iltihaplanırsa doktora başvurun.

