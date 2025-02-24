Ses kısıklığına iyi gelen 5 içecek

Ses kısıklığı bazı meslek gruplarında sık görülür. Ses kısıklığı genellikle soğukta olur, sesin aşırı kullanımı, tahriş veya başka sağlık sorunlarından kaynaklanabilir. Bu yüzden ses kısıklığına karşı sıcak içecekler tüketmek önemli.

SES KISIKLIĞINA ŞİFA 5 İÇECEK

Sesin dağılımına iyi gelen bazı doğal içecekler hızlı iyileştiriyor.

1. Bol Sıvı Tüketmek

Ilık su, bitki çayları ve doğal meyve suları boğazı nemli tutar. Sıcak veya soğuk içeceklerden kaçınılmalı, ılık içecekler tercih edilmelidir.

2. Bal ve Limon

Bal, doğal antibakteriyel özelliğe sahiptir ve boğazı yumuşatır.

Limon, antiseptik özellikleri sayesinde boğazı temizler.

Tarif: Bir bardak ılık suya bir çay miktarı bal ve birkaç damla limon suyunu içebilirsiniz.

3. Adaçayı ve Zencefil Çayı

Adaçayı, anti-inflamatuarın boğazını yatıştırır.

Zencefil, ses tellerini rahatlatır ve tahrişi azaltır.

Tarif: Taze zencefili ince dilimler halinde doğrayıp sıcak suya ekleyin, birkaç dakika demleyin ve için.

4. Tuzlu Suyla Gargara

Boğazdaki mikropları yok eder ve tahrişi azaltır.

Tarif: Bir bardak ılık suya yarım çay miktarını tuz ekleyin ve gün içinde birkaç kez gargara yapın.

5. Ilık Tavuk Suyu veya Çorba

Boğazı yumuşatır, çabuk toparlamayı sağlar.

SES KISIKLIĞINA KARŞI DİĞER YÖNTEMLER

Nemli ortam sağlamak

Kuru hava, boğazı tahriş edebilir

Evde bir hava nemlendirme kullanmak veya buhar çözmek faydalı olabilir.

Boğazı dinlendirmek

Çok konuşmaktan ve bağırmaktan kaçınmak

Fısıldamak da ses tellerini zorlayabilir, bunun yerine az ve yavaş bir şekilde çalışmaya özen gösterin.

Sigara, alkol ve ayrışmanın bozulmasına neden olabilir, bunlardan uzak durmak gerekir

Harvard araştırmacıları doğruladı! Her gün bitter çikolata yiyen...