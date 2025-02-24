Ses kısıklığına iyi gelen 5 içecek
Öğretmenlerde, sanatçılarda ya da sese ihtiyacı olan tüm mesleklerde çalışanlar için ses kısıklığı kâbustur. Özellikle soğuk algınlığında sık sık görülen ses kısıklığı sorununa karşı bazı içecekler ilaç etkisinde olabilir. Sesin geri gelmesi için sıcak içecekler etkili olurken bunun dışında da birkaç yöntem bulunuyor. İşte ses kısıklığına iyi gelen 5 içecek…
Ses kısıklığı bazı meslek gruplarında sık görülür. Ses kısıklığı genellikle soğukta olur, sesin aşırı kullanımı, tahriş veya başka sağlık sorunlarından kaynaklanabilir. Bu yüzden ses kısıklığına karşı sıcak içecekler tüketmek önemli.
SES KISIKLIĞINA ŞİFA 5 İÇECEK
Sesin dağılımına iyi gelen bazı doğal içecekler hızlı iyileştiriyor.
1. Bol Sıvı Tüketmek
Ilık su, bitki çayları ve doğal meyve suları boğazı nemli tutar. Sıcak veya soğuk içeceklerden kaçınılmalı, ılık içecekler tercih edilmelidir.
2. Bal ve Limon
Bal, doğal antibakteriyel özelliğe sahiptir ve boğazı yumuşatır.
Limon, antiseptik özellikleri sayesinde boğazı temizler.
Tarif: Bir bardak ılık suya bir çay miktarı bal ve birkaç damla limon suyunu içebilirsiniz.
3. Adaçayı ve Zencefil Çayı
Adaçayı, anti-inflamatuarın boğazını yatıştırır.
Zencefil, ses tellerini rahatlatır ve tahrişi azaltır.
Tarif: Taze zencefili ince dilimler halinde doğrayıp sıcak suya ekleyin, birkaç dakika demleyin ve için.
4. Tuzlu Suyla Gargara
Boğazdaki mikropları yok eder ve tahrişi azaltır.
Tarif: Bir bardak ılık suya yarım çay miktarını tuz ekleyin ve gün içinde birkaç kez gargara yapın.
5. Ilık Tavuk Suyu veya Çorba
Boğazı yumuşatır, çabuk toparlamayı sağlar.
SES KISIKLIĞINA KARŞI DİĞER YÖNTEMLER
Nemli ortam sağlamak
Kuru hava, boğazı tahriş edebilir
Evde bir hava nemlendirme kullanmak veya buhar çözmek faydalı olabilir.
Boğazı dinlendirmek
Çok konuşmaktan ve bağırmaktan kaçınmak
Fısıldamak da ses tellerini zorlayabilir, bunun yerine az ve yavaş bir şekilde çalışmaya özen gösterin.
Sigara, alkol ve ayrışmanın bozulmasına neden olabilir, bunlardan uzak durmak gerekir