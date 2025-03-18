Göz altı morluğunu yok eden kür! Salatalık suyuna 1 kaşık ekleyin

Göz altı morluklarına ve şişliklerine iyi gelen birkaç doğal yöntem bulunuyor. Göz altı morlukları için genelde antioksidan etkisi olan yeşil çay poşetleri, soğuk salatalık, süt, patates ya da soğuk kaşık yöntemi kullanılır. Fakat bunlar dışında da etkili kürler var.

GÖZ ALTI MORLUKLARINI YOK EDEN KÜR TARİFİ

1 adet salatalık suyu

1 adet patates suyu

Yarım limon suyu

1 çay kaşığı karbonat

Birkaç tane makyaj pamuğu

YAPILIŞI

Tüm malzemeleri karıştırın. Bunun içerisine iki adet makyaj pamuğunu koyun ve buzdolabına kaldırın.

Soğuduktan sonra göz torbalarında 20 dakika bekletin.

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