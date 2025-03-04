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Sahurda 1 hurma tüketmenin faydası belli oldu

Bazı insanlar sahurda sadece 1 hurma tüketip yatıyor. Peki, sahurda 1 hurma yemenin faydası ne? Enerji veren hurmanın faydaları haberimizde…

KADİR TEKİN | 4 Mart 2025 Salı 16:14 | Son Güncelleme:
Sahurda 1 hurma tüketmenin faydası belli oldu
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Hurma Ramazanın en sevilen, enerji veren meyvesi. Bu yüzden hem sahurda hem iftarda sık tüketiliyor. Hatta bazıları sahurda sadece 1 hurma tüketiyor.

SAHURDA 1 HURMA TÜKETMENİN FAYDALARI

Lif ve antioksidan açısından zengin olan hurma, milyonlarca insan tarafından sevilerek tüketiliyor. Sahurda 1 hurma yemek, hem sindirimi kolaylaştırır hem de uzun süre tok tutucu ve enerji verici özelliğe sahiptir.

1. Hızlı ve Doğal Enerji Kaynağı

Hurma, doğal şekerler (Glikoz, fruktoz ve sakaroz) sunduğundan anında enerji sağlar. Bu da gün boyunca enerjik kalmanıza yardımcı olur.

2. Kan Şekerini Dengeler

Düşük glisemik indeksi sayesinde, sahurda 1 hurma yemek kan şekerinin korunmasında yardımcı olabilir. Aşırı açlık hissini önleyerek gün içinde kan şekerinin ani düşüşlerini engelleyebilir.

3. Sindirim Sistemine Destek Olur

Hurma, lif açısından zengin olduğu için sindirim sistemini düzenler. Oruç sırasında midenin rahat çalışmasına yardımcı olur.

4. Susuzluk Hissini Azaltır

Hurma, elde edilebilecekler sayesinde birimlerin birleşiminin korunmasına yardımcı olabilir. Böylece gün içinde susuzluk hissine katkı sağlayabilir.

5. Tokluk Hissi Doğurur

Lifli yapısı sayesinde midede daha uzun süre kalır ve açlık hissini geciktirir. Böylece oruç tutarken daha uzun süre tok hissetmenize yardımcı olur.

6. Bağışıklık Sistemini Güçlendirir

İçeriğindeki vitaminler (A, B6, K) ve mineraller (potasyum, mangan, demir) sisteminin işleyişi, gün içinde daha dinç ve sağlıklı kalmanıza yardımcı olabilir.

7. Kalp Sağlığını Destekler

Hurma, ilişkilerin bakış açısının zengin olması için kalp sağlığının korunmasına yardımcı olur ve tansiyonun dengelenmesine katkı sağlar.

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