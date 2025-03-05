Venüs Retro'su en çok 3 burcu etkileyecek! Eski sevgililer geri dönebilir

Venüs Retro'su bazı burçların aşk hayatını yeniden gündeme getirecek. Bazı evlilikler aşk imtihanlarından geçebilir. Bazıları da eski aşkına geri dönebilir.

Aşkı, ilgiyi ve değer vermeyi bilenler üzülmesin onlar için bu dönem aşkın eski günlerdeki gibi alevlendiği zamanları anlatabilir.

AŞK HAYATI DEĞİŞECEK 3 BURÇ

İkizler: Sevgili İkizler, Venüs Retro'su içerisinde arkadaş ortamındaki bazı kişileri eleyeceksin. Bu kişiler hayatında seni geriye çekmek isteyen kişiler olabilir. Bazı eski dostlarından da fayda göreceğin ve kavuşacağın bir zaman diliminden geçmektesin. Hayal kurduğun yerlere çok iyi bakmalısın. Doğru kişi ve doğru zaman değilse her şey değişebilir.

Terazi: Sevgili Terazi, Venüs Retro'su ilişkilerini etkiliyor olacak. Bu dönem içerisinde eskiler tekrar geriye dönebilir. Eski eşin ya da erkek arkadaşınla bazı çıkmazların içerisinden geçme ihtimalin de bulunuyor. Ev değişikliği ve yer değişikliği de gündeminde görünüyor.

Yay: Sevgili Yay, Venüs Retro'su aşk hayatını derinden etkileyebilir. Sana uymayan birliktelikleri noktalayacağın bu zaman diliminde aynı zamanda eski beraberliklerin tekrar kapıyı çalabilir. Çocuğunla ilgilenmen gereken özel bir zamandan geçmektesin.

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