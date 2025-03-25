Fıstık yerine ıspanak, ceviz yerine ekmek kullanılıyor! Bezelyeli baklava nasıl anlaşılır?

Baklavayı genelde ya fıstıklı ya cevizli biliriz. Fakat Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala merdiven altı yerlere karşı uyaran baklava ustaları, ucuz baklavadaki ıspanak, yer fıstığı ve bezelye oyununa dikkat çekti. Peki, bezelyeli baklava nasıl anlaşılır?

BİR KİLO FISTIKLI BAKLAVA BİN 200 TL

Ramazan Bayramı'nda ziyaretlerde sofraların vazgeçilmezi baklava ikram etmek isteyenler, tepsi tepsi tatlı siparişlerini vermeye başladı. Bir tepsi fıstıklı baklava 3 kilo 300 gram gelirken, 1 kilosu bin 200 liradan satışa sunuluyor. Cevizli bir tepsi baklavanın kilosu ise 800 liradan tezgahta yerini alıyor.

BEZELYELİ BAKLAVA NASIL ANLAŞILIR?

Cevizli ve fıstıklı baklavadaki oyunların insanın cebine hitap ettiğini ancak ağız tadını ve insan sağlığını da olumsuz etkilediğini söyleyen 55 yıllık geçmişe sahip baklava markasının Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Aktaş, vatandaşı şöyle uyardı:

"Türkiye'de kaliteli baklava dendiği zaman, 800'den başlayıp bin 800 liraya kadar özel üretim baklava fiyatları vardır. Kaliteli deyip de, 300-450 liraya satıyorsan, bunun içerisine 100 gram fıstık koyup tereyağı koymazsın ancak maliyetini karşılarsın. Baklava, baklavacıdan alınır. Her yerden baklava alınmaz. İnsanlarımız artık alacakları yeri iyi biliyor. Biz kaliteden ödün vermeden gerçek cevizli baklavayı 800'den, fıstıklı baklavayı bin 200 TL'den başlayan fiyatlara satabiliyoruz. Bunun altında baklava olmaz."

CEVİZLİ BAKLAVAYA DA EKMEK KIRINTISI EKLENİYOR

Merdiven altı üretim yapanların bayram üzeri yaptığı hileleri anlatan Aktaş, şunları söyledi:

"Fıstıklı baklava yapmak için yola çıkan, ancak fıstık yerine bezelye, ıspanak veya yer fıstığı boyayıp fıstığa benzetip baklavanın içine koyuyor. Fıstığın kilosu bin 500 lira, yer fıstığının kilosunu ise 50 liraya bulabilirsin. Yer fıstığına boya katıp, bir çuval fıstıkla bir çok baklavayı yaparsın. Ispanağı öğütüp içine bir tutam fıstık koyduğun zaman görüntüsü, fıstıklı baklava gibi olur. Ancak yediğin zaman ne yediğini bilemezsin. Fıstıklı baklavada olduğu gibi cevizli baklavada da hileler yapılıyor. İrmik, ekmek kırıntısı ve yeşil mercimeğe kadar hileye başvuruluyor. Vatandaşlarımız ağız tadı ile baklava yemek veya sipariş etmek istiyorsa, fiyatı kadar aldığı yerin markasına da önem göstersin."