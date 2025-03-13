Peynirin küflenmesini önleyen hile: Tereyağı

Peynir küfünü tereyağı ile önleyebilirsiniz. Peyniri genellikle büyük miktarlarda satın alırız ve buzdolabında saklayarak tazeliğini koruyacağına inanırız. Fakat bu durum peynir küfünü engellemiyor.

Bazıları küfü engellemek için dondurucuya koymayı tercih ediyor. Fakat bu seçenek de peynirin birçok özelliğinin kaybolmasına neden oluyor.

Peynirin kurumasını ve küflenmesini önleyecek bir alternatif var. Bu yazımızda sizlere orijinal bir ipucu vereceğiz.

PEYNİR KÜFÜNE TEREYAĞI HİLESİ

Bunu hiç düşünmemiş olabilirsiniz ama tereyağı peynirinizi etkili bir şekilde muhafaza etmenize yardımcı olabilir.

Peynirin üzerine tereyağını sürün. Her bir parçayı kestiğinizde üzerine tereyağı sürüp streç filme sarıp buzdolabına kaldırın . Böylece küf ve mantardan da arınmış olur. Üstelik yenildiğinde daha yumuşak olacaktır.

DİKKAT!

Tereyağı bazılarına tuhaf gelebilir. Fakat ikisinin ortak noktası süt olmasıdır. Bu, peynirin lezzetini değiştirmeyecektir ancak hava ile temasından dolayı kurumasını önleyecektir.

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