ANASAYFA
SON DAKİKA
YAZARLAR
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
MAGAZİN
SİYASET
EKONOMİ
YAŞAM
DÜNYA
KÜLTÜR SANAT
EĞİTİM
TELEVİZYON
CUMARTESİ
SİNEMA
KİTAP
TREND
TARİH
SAĞLIK
MODA

Onlar zehirli şarmaşık! En şüpheci 3 burç

Bazı insanlar için her şey sisli bir yol gibidir. Onlar önünü net görse bile her şeyden şüphe duyarlar. Astrolojiye göre en şüpheci burçları bir araya getirdik. İşte kafasındaki düşünceleri zehirli sarmaşığa çeviren 3 burç…

KADİR TEKİN | 27 Şubat 2025 Perşembe 12:58 | Son Güncelleme:
Onlar zehirli şarmaşık! En şüpheci 3 burç
ABONE OL

Burçların şüpheli olanları hem kendine hem de çevresine zarar verebilir. Çünkü bu kişiler her şeyde bir soru işaretine takıldıklarından yeterince zevk alamazlar. En şüpheci burçların ortak özelliği ise sezgilerinin güçlü olmasıdır.

EN ŞÜPHECİ 3 BURÇ

Şüphe çok kemirgen bir histir. İnsanın hayattan zevk almasına ve güvenmesine engel olur. Peki, hangi burçlar şüpheci? İşte cevap...

Yengeç: Alıngan olan Yengeç burcu şüphecidir. Sezgileri güçlü olduğundan şüphesi de dostudur. Bir kere güvenini sarsarsanız yandınız.

Akrep: Gözü kara olan akrep burcu şüphe duymayı sever. Sorgular ve tüm cümleleri biriktirip sonra patlar.

Kova: Kova burcunun güvenini kazanmak zordur. Onların inatlarını kırmak için şüphe dolu cümleleri kurmaktan uzak durmak gerekir. Çünkü Kova burcu bir şeyi kafasına taktı mı şüphe eder.

En inatçı 2 burç! Aşk deyince akan sular durur
Etiketler:
- Popüler Haberler -
Bu temizlik yöntemi trend oldu! Sararmış fırını bembeyaz yapıyor
Bu temizlik yöntemi trend oldu! Sararmış fırını bembeyaz yapıyor
En inatçı 2 burç! Aşk deyince akan sular durur
En inatçı 2 burç! Aşk deyince akan sular durur
Ses kısıklığına iyi gelen 5 içecek
Ses kısıklığına iyi gelen 5 içecek
Kalp krizi için en kritik yaş! O yaştan sonra korunmanın 3 yöntemi
Kalp krizi için en kritik yaş! O yaştan sonra korunmanın 3 yöntemi
En sabırlı 4 burç! Zodyak'ın mükemmeliyetçileri
En sabırlı 4 burç! Zodyak'ın mükemmeliyetçileri
Doğuştan baba burçlar! Onlar hem disiplinli hem başarılı babalar
Doğuştan baba burçlar! Onlar hem disiplinli hem başarılı babalar
Kar yenir mi? Çocuklar kar yerse ne olur? Gaza gelmeyin...
Kar yenir mi? Çocuklar kar yerse ne olur? Gaza gelmeyin...
Meğer mutluluk ilacına ulaşmak çok kolaymış! O besini tüketenin bakışı değişiyor
Meğer mutluluk ilacına ulaşmak çok kolaymış! O besini tüketenin bakışı değişiyor
Aşk mı emek mi? Severken emeği seçen 3 burç
Aşk mı emek mi? Severken emeği seçen 3 burç
Resmen hafızanın gücünü 10'a katlıyor! Duyan cebinde gezdirecek
Resmen hafızanın gücünü 10'a katlıyor! Duyan cebinde gezdirecek
Domatesi küften korumak bu kadar basit
Domatesi küften korumak bu kadar basit