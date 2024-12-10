Kolajen en çok onda var! Tabak tabak yiyenler uzun yaşıyor

Kışın en fazla tüketilmesi gereken çorba kemik suyu. Çünkü eklemlerden yaşam süresine kadar cilt elastikiyetini artıran kolajen en çok bu çorbada bulunuyor. Kolajen deposu olan kemik suyunun faydalarını ve kemik suyu çorbası tarifini sizin için derledik.

Hastalıklara düşman bir çorba arıyorsanız bu çorba serum gibi. Üstelik yapılışı da sanıldığı kadar zor değil.

KOLAJEN DEPOSU KEMİK SUYU ÇORBASI İÇİN MALZEMELER

1 kilogram ilikli kemik

500 gram et

100 gram içyağı

1 adet patates

1 adet kuru soğan

50 gram pul biber

2 diş sarımsak

Tuz

KEMİK SUYU ÇORBASI TARİFİ

Kemik suyu çorbası oldukça pratik ve lezzetli. Öncelikle et ile kemiği büyük bir tencereye alarak ocağa koyun. Üzerine bol miktarda su ekleyip haşlamaya başlayın.

Et suyunu çekince üzerindeki tabakayı süzgeç yardımıyla tencerenin üzerinden toplayın. Tuz, patates ve soğanı tencereye ekleyin ve kapağını kapatın. Pişince et suyunu süzün. Etleri ufak parçalara ayırın.

Bir başka tencerede içyağını eritin. İçine kırmızıbiberi ve ezilmiş sarımsağı ekleyin. Parçaladığınız eti de içine ekleyin. Kemik suyunu da ilave ederek 15-20 dakika kaynatın. Kemik suyu çorbası hazır. Afiyet ve şifa olsun.

KEMİK SUYUNUN FAYDALARI

Kemik suyu sağlığa faydasıyla bilinen bir içecektir.

1. Zengin Kolajen ve Jelatin Kaynağı

Kemik suyu, kemiklerden salınan kolajen içerir. Kolajen, cilt elastikiyetini artırır, eklem sağlığını destekler ve bağ dokularını güçlendirir. Jelatin, sindirime yardımcı olur ve bağırsak astarını korur, bağırsak sendromu gibi durumları iyileştirebilir.

2. Eklem Sağlığını Destekler

Kemik suyu, glukozamin ve kondroitin gibi doğal bileşenler içerir. Bu maddeler, eklem ağrısını hafifletir ve kıkırdak sağlığını korur.

3. Bağırsak Sağlığını İyileştirir

Kemik suyundaki jelatin, bağırsak mukozasını korur ve bağırsak sağlığını iyileştirir. Sindirimi kolaylaştırarak besinlerin emilimini artırır.

4. Zengin Mineraller Sağlar

Kalsiyum, magnezyum, fosfor ve potasyum gibi mineraller içerir. Bu mineraller kemik yoğunluğunu artırır ve genel kemik sağlığını destekler.

5. Bağışıklık Sistemini Güçlendirir

İçerdiği amino asitler (prolin, glisin, arjinin), bağışıklık fonksiyonunu destekler ve vücudu iltihaplanmaya karşı korur.

6. Cilt ve Saç Sağlığına Faydalıdır

Kolajen, cilt elastikiyetini artırır, kırışıklıkları azaltır ve saç sağlığını destekler. Cildi nemlendirir ve daha genç bir görünüm sağlar.

7. Kas ve Metabolizma İçin Önemlidir

Glisin ve prolin gibi amino asitler, kas büyümesini ve onarımını destekler. Metabolizmayı hızlandırarak kilo yönetimine yardımcı olabilir.

8. Uyku Kalitesini Artırır

Gevşemeye yardımcı olur ve uyku kalitesini iyileştirir.

9. Enflamasyonu Azaltır

İltihaplanmayı azaltabilir ve kronik inflamasyonla mücadele edebilir.

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