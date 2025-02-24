Kalp krizi için en kritik yaş! O yaştan sonra korunmanın 3 yöntemi
30 yaşından sonra kalp krizi riski artıyor. Bu yüzden 30'lu yıllardan itibaren kalp için önlem almakta fayda var. Kalbi sağlıklı tutmak, doğru beslenme ve düzenli egzersiz gibi yaşam tarzı değişiklikleriyle mümkün olabilir. İşte kalp krizine karşı 3 önlem…
Kalp sağlığı özellikle 30'lu yaşlardan sonra çok önemli. Vücudun her yerine besin açısından zengin kan pompalayan kalp, en hayati organ. İnsana 30 yaşından sonra yaptığı her şey sağlık olarak geri dönüyor. Bu yüzden vücudun her yaptığı şey kalbe tepki olabilir.
KALP KRİZİNDEN KORUNMANIN 3 YÖNTEMİ
Rutin hayatınızda bazı şeyleri değiştirmek sağlıklı bir kalp için önemlidir. Peki, kalp krizinden korunmak için ne yapmak gerek?
Düzenli Egzersiz
Düzenli fiziksel egzersiz alışkanlık, hipertansiyon, diyabet, obezite, yüksek kolesterol seviyeleri gibi kalp ile ilgili hastalıklardan korur. Uzmanlar her gün 30-40 dakika yürüyüş ya da egzersiz öneriyor.
Diyet
Sağlıklı bir kalp için protein açısından zengin, karbonhidrat ve yağdan uzak bir diyet önerilir. Günde beş porsiyon meyve tüketmek ve aşırı yemek yemek yerine düzenli aralıklarla küçük porsiyonlar fayda sağlar.
Sağlığa zararlı her şey
Sigara, alkol gibi kötü alışkanlıklar kalbe düşmandır. Sigara içen birinin sigara içmeyen birine kıyasla kalp krizi geçirme olasılığı iki kat daha fazladır. Uzmanlar, 30'lu yaşlara gelindiğinde yılda en az bir kez düzenli kalp ve sağlık kontrolünden geçmeyi öneriyor.