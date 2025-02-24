ANASAYFA
SON DAKİKA
YAZARLAR
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
MAGAZİN
SİYASET
EKONOMİ
YAŞAM
DÜNYA
KÜLTÜR SANAT
EĞİTİM
TELEVİZYON
CUMARTESİ
SİNEMA
KİTAP
TREND
TARİH
SAĞLIK
MODA

Kalp krizi için en kritik yaş! O yaştan sonra korunmanın 3 yöntemi

30 yaşından sonra kalp krizi riski artıyor. Bu yüzden 30'lu yıllardan itibaren kalp için önlem almakta fayda var. Kalbi sağlıklı tutmak, doğru beslenme ve düzenli egzersiz gibi yaşam tarzı değişiklikleriyle mümkün olabilir. İşte kalp krizine karşı 3 önlem…

KADİR TEKİN | 24 Şubat 2025 Pazartesi 14:35 | Son Güncelleme:
Kalp krizi için en kritik yaş! O yaştan sonra korunmanın 3 yöntemi
ABONE OL

Kalp sağlığı özellikle 30'lu yaşlardan sonra çok önemli. Vücudun her yerine besin açısından zengin kan pompalayan kalp, en hayati organ. İnsana 30 yaşından sonra yaptığı her şey sağlık olarak geri dönüyor. Bu yüzden vücudun her yaptığı şey kalbe tepki olabilir.

KALP KRİZİNDEN KORUNMANIN 3 YÖNTEMİ

Rutin hayatınızda bazı şeyleri değiştirmek sağlıklı bir kalp için önemlidir. Peki, kalp krizinden korunmak için ne yapmak gerek?

Düzenli Egzersiz

Düzenli fiziksel egzersiz alışkanlık, hipertansiyon, diyabet, obezite, yüksek kolesterol seviyeleri gibi kalp ile ilgili hastalıklardan korur. Uzmanlar her gün 30-40 dakika yürüyüş ya da egzersiz öneriyor.

Diyet

Sağlıklı bir kalp için protein açısından zengin, karbonhidrat ve yağdan uzak bir diyet önerilir. Günde beş porsiyon meyve tüketmek ve aşırı yemek yemek yerine düzenli aralıklarla küçük porsiyonlar fayda sağlar.

Sağlığa zararlı her şey

Sigara, alkol gibi kötü alışkanlıklar kalbe düşmandır. Sigara içen birinin sigara içmeyen birine kıyasla kalp krizi geçirme olasılığı iki kat daha fazladır. Uzmanlar, 30'lu yaşlara gelindiğinde yılda en az bir kez düzenli kalp ve sağlık kontrolünden geçmeyi öneriyor.

1 damlası kurutuyor! İltihaplı sivilceleri bile yakıyor

Ramazandan önce limonu böyle tüketin! Vücutta ödem bırakmıyor
Etiketler:
- Popüler Haberler -
Ses kısıklığına iyi gelen 5 içecek
Ses kısıklığına iyi gelen 5 içecek
En sabırlı 4 burç! Zodyak'ın mükemmeliyetçileri
En sabırlı 4 burç! Zodyak'ın mükemmeliyetçileri
Doğuştan baba burçlar! Onlar hem disiplinli hem başarılı babalar
Doğuştan baba burçlar! Onlar hem disiplinli hem başarılı babalar
Kar yenir mi? Çocuklar kar yerse ne olur? Gaza gelmeyin...
Kar yenir mi? Çocuklar kar yerse ne olur? Gaza gelmeyin...
Meğer mutluluk ilacına ulaşmak çok kolaymış! O besini tüketenin bakışı değişiyor
Meğer mutluluk ilacına ulaşmak çok kolaymış! O besini tüketenin bakışı değişiyor
Aşk mı emek mi? Severken emeği seçen 3 burç
Aşk mı emek mi? Severken emeği seçen 3 burç
Resmen hafızanın gücünü 10'a katlıyor! Duyan cebinde gezdirecek
Resmen hafızanın gücünü 10'a katlıyor! Duyan cebinde gezdirecek
Domatesi küften korumak bu kadar basit
Domatesi küften korumak bu kadar basit
En güvensiz 3 burç! Zodyak'ın bencilleri
En güvensiz 3 burç! Zodyak'ın bencilleri
Soğuk ülkelerde en iyi leke çıkarıcı ürün! Çamaşır yıkamak yerine bunu yapıyorlar
Soğuk ülkelerde en iyi leke çıkarıcı ürün! Çamaşır yıkamak yerine bunu yapıyorlar
Zayıf gösteren 3 ceket modeli
Zayıf gösteren 3 ceket modeli